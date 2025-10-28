CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a hombre que habría asesinado a su expareja en Bogotá: lo encontraron en Santander

Al parecer, este hombre fue ayudado por un familiar para estar escondido en el municipio de Bolívar.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
11:36 a. m.
Las autoridades capturaron a un hombre que habría asesinado a quien fue su pareja sentimental en Bogotá.

Este feminicidio ocurrió en la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025 en el barrio La Esmeralda de la localidad de Bosa. Al parecer, César Augusto Urrego Jaramillo amordazó a Paula Andrea Quintana, a la mamá y a su hijo en una vivienda. La mujer terminó muriendo por asfixia mecánica.

Presunto feminicida intentó quemar la casa

El crimen no concluyó ahí. Se cree que Urrego habría intentado quemar la vivienda para no dejar pruebas que lo inculparan. El presunto feminicida emprendió la huida hacia varios kilómetros lejos de la capital.

Sin embargo, pudo ser ubicado y capturado en una vivienda de la vereda Las Nutrias, la cual queda ubicada en el municipio de Bolívar, Santander. Urrego habría llegado hasta acá gracias a un familiar que habría accedido a esconderlo.

Tras la respectiva captura, un juez lo envió a la cárcel con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial. Urrego tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales.

El feminicidio generó indignación. La Alcaldía se pronunció: “La violencia basada en género es una grave vulneración de derechos humanos que no puede ser minimizada ni tratada como un hecho aislado”.

Un familiar lo habría ayudado a esconderse

Luego de que ocurriera el suceso, las autoridades locales (Secretaría de Seguridad, de Integración Social y Policía) pusieron en marcha un trabajo articulado con el respectivo acompañamiento jurídico y psicosocial.

Además, se había dispuesto una recompensa de 10 millones de pesos por capturar a Urrego. “El feminicidio es la forma más extrema de violencia que una mujer puede sufrir y evidencia las condiciones de discriminación y subordinación que históricamente han enfrentado”, enfatizó el Distrito.

La Secretaría de la Mujer recordó que cuando una mujer corre peligro, está disponible la Línea de Emergencia 123. También es posible contactar a la Línea Púrpura 01 8000 112 137.

