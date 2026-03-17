Extraña llamada del ingeniero David Acosta a su familia: dio pistas de lo que pasó

En las últimas horas, luego de revelarse las últimas imágenes de cámaras de seguridad donde se ve a David Felipe Acosta Botina saliendo en la madrugada del 1 de marzo de un casino en la Zona T de Bogotá, se confirmó que se comunicó con su familia.

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A través de una llamada telefónica, en horas de la noche de este lunes, logró comunicarse con sus familiares, manifestando que se encuentra en algún lugar del país y por salvaguardar su integridad decidió no revelar dónde está.

La versión de David Acosta sobre su desaparición en la Zona T de Bogotá

Después de 16 días sin rastro sobre su paradero, el ingeniero a través de una llamada telefónica se comunicó con su familia y confirmó que se encuentra dentro del país.

La información que manifiesta la familia es que, supuestamente, luego de salir del casino, lo habrían secuestrado en una camioneta una banda de ciudadanos venezolanos.

La familia Acosta señalaría haber contratado investigadores privados con los que llegaron al paradero del joven ingeniero.

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Suspenden la búsqueda del ingeniero David Acosta

La versión de la familia no ha sido corroborada por la Policía. Se espera que haya un pronunciamiento de las autoridades en torno al caso.

Su búsqueda sería suspendida debido a la connotación del caso.