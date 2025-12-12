VIDEO | Así operaba la peligrosa red que amenazaba con quemar vivas y abusar de uniformadas en Bogotá

Durante más de un año, investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá siguieron el rastro de una estructura señalada de cometer ataques directos contra uniformados, instalaciones públicas y el sistema de transporte.

El entramado, integrado por 11 personas, utilizaba identidades falsas para infiltrarse en entornos universitarios y desde allí ejecutar acciones violentas.

Hoy, todos los capturados enfrentan medida de aseguramiento en centro carcelario por delitos relacionados con vandalismo, terrorismo y afectación a funcionarios públicos.

¿Quiénes hacían parte de esta peligrosa red y cuál era su rol?

La indagación, que se extendió por más de un año, permitió desmantelar un engranaje clandestino que operaba desde los alrededores de instituciones educativas como la Universidad Nacional y la Universidad Distrital.

Según las autoridades, sus participantes se camuflaban como supuestos estudiantes usando carnés falsificados, lo que les facilitaba desplazarse sin levantar sospechas y ubicar a sus objetivos.

Noticias RCN tuvo acceso a los detalles de este funcionamiento interno. La estructura recibía recursos desde Medellín, dinero que, según confirmaron las autoridades, se destinaba para financiar sus acciones delictivas contra bienes públicos y funcionarios.

En paralelo, el grupo también obtenía material explosivo enviado desde esa misma ciudad, una tarea que recaía en alias Copete, señalado de encargarse del suministro para fabricar elementos incendiarios.

El cabecilla identificado es alias Salvatore, figura que coordinaba la falsificación de documentos y la movilización de integrantes entre distintas universidades para mantener la fachada estudiantil.

Las autoridades indicaron que bajo su mando el grupo ejecutó al menos 15 ataques similares.

Así operaba la peligrosa red que ejecutaba ataques contra bienes públicos en Bogotá

Los registros de la Fiscalía muestran cómo actuaban durante las agresiones. En uno de los episodios, el 15 de marzo de 2024, una patrulla que transitaba cerca de la Universidad Nacional fue atacada con extintores y objetos incendiarios dirigidos al panorámico del vehículo.

Incluso otro policía que intentó asistir a sus compañeros fue golpeado con un casco. Ese día, cerca de diez uniformados resultaron lesionados.

La hostilidad de los agresores quedó documentada en las amenazas que profirieron contra los policías:

Tombos hijos de ps los vamos a quemar vivos, cerdo. Y a las mujeres patrulleras ps las vamos a violar.

Dos meses después, el 2 de mayo de 2024, una estación de Transmilenio en la misma zona fue incendiada parcialmente con papas bomba. Las imágenes evidenciaron cómo operaban en grupo, siempre cubiertos con máscaras y overoles para evitar cualquier identificación.

Un investigador de la Policía confirmó:

Pudimos establecer que hay unas personas que los están financiando, obviamente les enviaron material explosivo desde la ciudad de Medellín.

La Fiscalía añadió que los detenidos presuntamente recibían apoyo de personas con vínculos con el ELN, además de cambiar constantemente el nombre de su organización para evadir rastreos.

Las autoridades detallaron que sus propósitos incluían la creación de una brigada clandestina dentro de universidades, reclutando más adeptos mediante redes sociales, tarea atribuida a alias Copete.

Capturaron a los integrantes de peligrosa banda criminal en Bogotá

Las capturas se llevaron a cabo en distintos puntos de Bogotá, como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba. Aunque todos negaron los cargos, dos jueces avalaron las imputaciones y ordenaron su envío a prisión.

Durante la presentación de los detenidos, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, señaló:

Estos elementos se pueden materializar a las conductas que él venía ejerciendo, como lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, papas bombas y molotov… Alias 83, determinador, encontramos en el allanamiento las municiones, asimismo también era el encargado de generar las diferentes papas bombas y molotov en el lanzamiento contra la fuerza pública y el sistema de transporte masivo.

Al fondo de esa presentación se encontraba alias Salvatore, mientras se entregaban detalles de cómo este grupo, identificado como 'Los PPP, habría organizado ataques en universidades o en zonas cercanas, afectando a por lo menos diez uniformados durante distintos episodios.

Todos estos hechos, según la Fiscalía, se cometieron entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Actualmente, los miembros de la estructura permanecen en establecimiento carcelario mientras avanzan los procesos por terrorismo, vandalismo, incendio agravado y otros delitos imputados durante las audiencias.