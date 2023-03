Atención: capturan a capitán de la Policía por fuga de alias Matamba

Este 14 de marzo se conoció la captura de un capitán de la Policía que estaría involucrado en la fuga de la cárcel de Juan Larinson Castro Estupiñán, más conocido con el alias de ‘Matamba’, quien sería exjefe del Clan del Golfo y hombre de confianza de ‘Otoniel’.

Además, hay otra persona capturada, identificada como ‘El Caballista’, quien, al parecer, habría coordinado y contactado a la persona que trasladó a ‘Matamba’ desde Bogotá al Magdalena Medio.

Las revelaciones de Manuel Castañeda en el caso ‘Matamba’

En entrevista con Noticias RCN, Manuel Castañeda, quien fue capturado transportando un cargamento de coca en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que tiene mucho por contar.

Manifestó que fue él quien condujo el vehículo en el que se transportó ‘Matamba’ y que en el crimen participaron miembros de la Policía Nacional:

“A mí me contacta una persona el día anterior de la fuga, me piden que preste un servicio para transportar a una persona, no mencionan quién. Estas personas que me contrataron son de un alto perfil criminal; y se recoge a 'Matamba' a la altura del botadero Doña Juana, se lleva cerca de la Hacienda Nápoles y hubo participación de la Policía Nacional, especialmente del Gaula”.

Detalló que al momento de recoger a Castro Estupiñán, él iba con dos personas en el vehículo, pero ‘Matamba’ era trasladado en “un carro oficial de la Policía”.

Respecto a los señalamientos de Castañeda, en diciembre de 2022 el jefe nacional del Servicio de Policía, general Tito Castellanos, aseguró que uniformados adscritos al Gaula participaron en la fuga.

“La misma Policía es la que evidencia presuntos acompañamientos de funcionarios de la Policía Nacional y es la misma Policía la que los denuncia, la que los vincula, la que los investiga en coordinación con la Fiscalía General de la Nación”, señaló en su momento el general Castellanos.