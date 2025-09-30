Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad

Un juez penal del circuito en el Valle del Cauca dictó una sentencia de 23 años de prisión contra Albert Giovanny Avilés Celis, un extutor y líder espiritual de una fundación social, tras ser hallado culpable de agresión sexual contra cuatro niñas y adolescentes.

Condenan a tutor de una fundación por agresiones sexuales

La decisión judicial se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del hombre de 47 años en los crímenes.

Según la Fiscalía, Avilés Celis se valió de su posición de poder, custodia y cuidado dentro de la fundación, la cual se dedica a atender a niñas en situación de vulnerabilidad, para abusar de las menores.

Los hechos condenables ocurrieron en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en un periodo que abarca desde 2011 hasta 2019.

Las víctimas, cuyas edades se encontraban entre los 9 y los 17 años, estaban bajo su contacto directo y frecuente en diferentes áreas de la mencionada fundación.

“La Fiscalía determinó que el sentenciado, de 47 años, abusó de su posición como tutor y líder espiritual en una fundación que atiende niñas en situación de vulnerabilidad, para someter a abusos sexuales a las menores, cuyas edades oscilan entre 9 y 17 años”, indicó la Fiscalía.

Condenan a 23 años de prisión a sujeto por agresión sexual contra menores de edad

El ente acusador estableció que el condenado utilizaba una combinación de castigos físicos y ofrecimiento de premios para someter a las menores y asegurar su silencio sobre los abusos cometidos.

Por estos graves delitos, Avilés Celis fue capturado en abril pasado por uniformados de la Sijin de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía le imputó los cargos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambos agravados.

El sentenciado deberá cumplir la totalidad de su pena en un centro penitenciario, tal como lo establece la disposición judicial. Es importante señalar que contra esta decisión proceden los recursos legales pertinentes.