Docente pensionado de 66 años drogaba a un menor para presuntamente abusarlo

Un escalofriante caso de abuso infantil ha conmocionado a la comunidad del departamento de Antioquia.

RELACIONADO Capturan a tres hombres por presunto abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura

Capturado en Antioquia, docente que abusaba a un menor de edad

Un profesor pensionado de 66 años fue capturado por la Policía Nacional tras una exhaustiva investigación que se prolongó durante seis años.

El sujeto es acusado de suministrar drogas y abusar sexualmente de un estudiante de 11 años en 2019.

El comandante encargado de la Policía de Antioquia informó que, según las investigaciones, el sospechoso habría utilizado sustancias estupefacientes para adormecer a su víctima y dejarla en estado de indefensión.

“Utilizó una sustancia que lo dejaba adormecido y en un estado de indefensión y de acuerdo con eso, aprovechaba, pues esta situación para llevar a cabo el abuso sexual", indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

El caso ha generado gran preocupación entre las autoridades y la comunidad, ya que el acusado trabajó durante 30 años como profesor y rector en varias instituciones educativas del norte de Antioquia. Un detalle que ha llevado a las autoridades a sospechar que podrían existir más víctimas.

El alto oficial de la Policía hizo un llamado a los habitantes del norte de Antioquia para que denuncien cualquier caso similar que pudiera haber ocurrido en el pasado.

Docente de 66 años drogaba a menor para abusarlo

RELACIONADO Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia

“Es importante, pues el agravante de esta persona llevando a cabo la utilización de estas sustancias con un menor de edad”, añadió Muñoz.

Cabe mencionar que, según cifras de las autoridades, específicamente de la Policía Nacional, 10.581 menores de edad han sido víctimas de delitos sexuales hasta agosto de este año.

Esta cifra incluye casos de abuso sexual, pornografía, inducción a la prostitución y explotación sexual, revelando una situación crítica que requiere atención urgente.