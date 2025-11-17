CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a dos de los extorsionistas más buscados en el Chocó

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, terrorismo y extorsión agravada.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
02:20 p. m.
Un nuevo caso de inseguridad se registró en el departamento del Chocó.

Así era la banda de extorsionistas del Chocó

Dos de los extorsionistas más buscados de la región, vinculados a una organización criminal catalogada como terrorista, fabricaban explosivos y granadas con los que intimidaban a sus víctimas para obligarlas a pagar altas sumas de dinero producto de las extorsiones.

Según las autoridades, quienes se negaban a pagar eran amenazados y, en varios casos, atentaban directamente contra sus vidas y sus negocios.

Así fue el operativo contra la estructura extorsiva

Tras un amplio operativo adelantado en conjunto con la Fiscalía, las autoridades lograron ubicar en los municipios de Unión Panamericana y Quibdó a los dos hombres más buscados por estos ataques.

Durante la intervención, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Palmeños, señalado de extorsionar y atentar contra comerciantes y establecimientos de la zona.

“Capturamos a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Palmeños’, responsables de extorsiones y atentados contra comerciantes en varios municipios del Chocó”, afirmó Édgar Correa, director del Gaula de la Policía Nacional.

Por ahora, los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, terrorismo y extorsión agravada, debido a los múltiples hechos cometidos contra residentes y comerciantes de la región.

