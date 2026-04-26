Hombres armados hurtaron los elementos de trabajo de 25 pescadores en Ciénaga, Magdalena

Durante varias horas estuvo desaparecido un grupo de 25 pescadores en el municipio de Ciénaga, Magdalena, que sobre las 3:00 a. m. del sábado (25 de abril) inició su faena.

Según información preliminar, hombres armados los interceptaron en medio de la jornada y hurtaron sus elementos de trabajo, incluidos los motores y cascos de las embarcaciones, para luego dejarlos a su suerte, en tierra.

Algunos de ellos, según el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ciénaga, Pedro Pablo Granados, tuvieron que caminar durante horas antes de encontrarse con la carretera y pedir ayuda.

“Cuatro o cinco pescadores estuvieron caminando durante seis horas por la orilla del mar, porque no encontraban la vía. Esto sucedió en el kilómetro siete, en la isla Salamanca, según informó la Armada. Fue ahí donde hurtaron los elementos de trabajo de estas personas”, explicó.

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Familias pescadoras del Magdalena se quedaron sin su medio de trabajo:

Sumado a la angustia de las horas en las que perdieron contacto con los pescadores, quedarse sin su único medio de ingresos atormenta a las familias de pescadores en el Magdalena. Según la edil de la comuna Mar Caribe de Ciénaga:

“Son pescadores humildes, que viven en Barrio Abajo, en la Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera, La Isla. Y estamos preocupados por su situación. Al parecer, les quitaron sus faenas, sus lanchas, sus motores, sus mantas. No tienen herramientas para trabajar, para pescar”.

Sin embargo, la acción oportuna de la Armada y, en específico, la Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas, permitió recuperar cuatro cascos de las embarcaciones.

Alcalde y gobernadora hacen un llamado a tomar acciones preventivas en el sector:

Según el secretario de Gobierno, tan pronto como se tuvo “conocimiento de la situación, nos comunicamos de manera inmediata con la Armada. El capitán estuvo presto y se presentó en el municipio y también el coronel Arana, como comandante del Tercer Distrito, estuvo al frente de esta situación”.

Sin embargo, el alcalde de Ciénaga y la gobernadora del departamento de Magdalena reforzaron su llamado al Gobierno Nacional para implementar nuevas medidas de seguridad en el territorio:

“Desde la administración municipal articulamos todo. Y los pescadores ya llegaron al seno de sus familias (…), pero esto es algo bastante complejo. El alcalde y la gobernadora se lo hicieron saber al ministro de Defensa. Le pidieron que se tomen las medidas pertinentes en la ciénaga grande y la costa, el mar Caribe”.