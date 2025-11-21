Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en Bolívar

En un golpe significativo contra el crimen organizado en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional arrestó en flagrancia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo desarrollado en el barrio Soplaviento, en el municipio de Arjona.

Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo

Los detenidos fueron sorprendidos portando un arma de fuego ilegal y diversos elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades criminales.

Entre el material incautado se encuentran una pistola calibre 9 mm marca Córdoba, dieciséis cartuchos, un supresor de sonido, tres teléfonos celulares y una motocicleta Auteco.

De acuerdo con las labores de inteligencia, los dos hombres serían presuntos sicarios de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, una facción del Clan del Golfo con influencia en los municipios de Arjona, Villanueva y Turbaco.

Las primeras investigaciones indican que podrían estar conectados con dos homicidios y un intento de asesinato cometidos entre septiembre y noviembre del año en curso.

Ambos presentan antecedentes por porte ilegal de armas y uno de ellos cuenta con una anotación por violencia intrafamiliar.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó la importancia del operativo para fortalecer la seguridad en el territorio.

“Estas capturas son parte del compromiso institucional por reducir los delitos que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos utilizando todas nuestras capacidades para desarticular a quienes generan violencia en el departamento”, afirmó.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los procesos judiciales correspondientes.

En las próximas horas, un juez definirá la situación jurídica de los implicados.