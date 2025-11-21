CANAL RCN
Colombia

Aplican medida de extinción de dominio para inmuebles usados para el narcomenudeo por el Clan del Golfo

Los predios, ubicados en Sincelejo, Ovejas y San Pedro, habrían servido para el acopio, almacenamiento y venta de estupefacientes por parte de una red criminal vinculada a esta organización.

Confinados en el sur de Bolívar piden corredor humanitario para buscar alimentos y atender a enfermos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
12:55 p. m.
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe a las economías ilícitas del Clan del Golfo en Sucre.

Fiscalía impone extinción de dominio a bienes usados por el Clan del Golfo

A través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, el ente acusador impuso medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre nueve inmuebles.

Estos, según las investigaciones, habrían sido empleados como puntos estratégicos para actividades de narcomenudeo en varios municipios del departamento.

Los predios están ubicados en Sincelejo, Ovejas y San Pedro, y habrían servido para el acopio, almacenamiento y venta de estupefacientes por parte de una red criminal vinculada a esta organización.

Material probatorio recopilado por las autoridades y testimonios, dan cuenta de que estas propiedades funcionaban como centros de distribución que afectaban directamente la seguridad de los habitantes de Sincelejo, Morroa, Ovejas y San Pedro.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los inmuebles presuntamente estuvieron al servicio de una estructura del ‘Clan del Golfo’ involucrada en actividades de narcomenudeo. En varias diligencias realizadas las autoridades incautaron diversas cantidades de las sustancias ilícitas y constataron que las propiedades se convirtieron en focos de inseguridad para las comunidades de Sincelejo, Morroa, Ovejas y San Pedro”, indicó la Fiscalía.

Durante las diligencias de registro efectuadas, fueron incautadas cantidades significativas de droga.

Clan del Golfo usaba nueve bienes para el narcomenudeo en Sucre

Ante estas evidencias, los bienes, avaluados de manera preliminar en cerca de 1.000 millones de pesos, fueron ocupados por la Policía Nacional como parte del proceso de extinción de dominio.

Con estas medidas se busca frenar la continuidad de las actividades criminales, evitar que los involucrados oculten o transfieran el patrimonio ilícito y garantizar que los bienes obtenidos mediante actividades delictivas no continúen siendo utilizados para la financiación de organizaciones armadas.

