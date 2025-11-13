CANAL RCN
Colombia

Capturan en Medellín a dos británicos solicitados en extradición por narcotráfico y lavado de activos

Los ciudadanos extranjeros servían de enlace de la mafia irlandesa para coordinar el envío de drogas hacia Europa en alianza con el Clan del Golfo.

Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
01:35 p. m.
El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón, anunció la retención con fines de extradición de dos ciudadanos británicos en Medellín, Antioquia.

Capturan en Medellín a dos sujetos británicos con fines de extradición

Los detenidos son señalados de pertenecer a una red narcotraficante transnacional y eran requeridos por las autoridades del Reino Unido por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato. El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos extranjeros actuarían como enlaces de la mafia irlandesa, encargados de coordinar el envío de drogas hacia Europa en alianza con el Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más grandes de Colombia.

“En Medellín (Antioquia), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @INTERPOL_HQ, logró la retención con fines de extradición de dos ciudadanos británicos, presuntamente integrantes de una red narcotraficante transnacional, requeridos por las autoridades de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato”, detalló el director.

El brigadier general Rincón también destacó que este resultado reafirma el compromiso de la institución en la lucha contra las redes del narcotráfico que operan a nivel global.

Autoridades adelantan procesos de extradición de dos británicos capturados en Medellín

"Seguimos fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que amenazan la seguridad global”, señaló el alto oficial en su cuenta oficial en X.

Ahora, las autoridades se encuentran adelantando los trámites judiciales correspondientes para formalizar el proceso de extradición de los dos capturados ante las autoridades del Reino Unido.

