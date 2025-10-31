CANAL RCN
Colombia

Ejército neutralizó a ‘Miguelito’, responsable del ataque a la Base Militar Gorgola

A alias Miguelito se le atribuye la autoría del ataque a la Base Militar Gorgola ocurrido en septiembre pasado, donde resultaron heridos varios soldados.

Acciones del Ejército contra disidencias de 'Calarcá'
Acciones del Ejército contra disidencias de 'Calarcá' Foto: Ejército.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
09:57 a. m.
En una operación militar desarrollada por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, fue neutralizado alias Miguelito, también conocido como ‘Manuel’ o ‘Tilson’, señalado cabecilla del Clan del Golfo y uno de los hombres de confianza de alias Fidel, líder de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle de ese grupo armado organizado.

Neutralizan a 'Miguelito', en medio de operación militar

El hecho ocurrió en la zona rural del municipio de Frontino, Antioquia, específicamente en el sector Alto de Cuevas.

De acuerdo con el informe oficial, los soldados del Batallón de Infantería N.º 32 Pedro Justo Berrío realizaban labores de control en la vía que comunica a Nutibara con La Blanquita, cuando detectaron dos motocicletas de alto cilindraje junto a una camioneta.

Al aproximarse para verificar la situación, los ocupantes de los vehículos abrieron fuego contra las tropas.

En respuesta, los militares repelieron el ataque, iniciándose un enfrentamiento armado. Tras el intercambio de disparos, los agresores emprendieron la huida.

Durante el registro del área, los soldados hallaron a un hombre herido, a quien identificaron posteriormente como alias Miguelito.

Los uniformados le prestaron primeros auxilios y lo trasladaron en una camilla improvisada hacia la base militar, mientras se solicitaba apoyo aéreo para su evacuación. Sin embargo, el sujeto falleció debido a la gravedad de las heridas.

El prontuario criminal de alias Miguelito

Las autoridades informaron que alias Miguelito fungía como cabecilla de comisión en los corregimientos de Murri y La Blanquita, en Frontino.

Era responsable de ejecutar acciones violentas contra la población civil, extorsiones y control de la explotación ilegal de oro, con la cual financiaba las actividades del Clan del Golfo.

Antes de vincularse a este grupo, habría pertenecido al Frente 34 de las extintas FARC y al ELN, lo que le otorgaba experiencia en el manejo de explosivos y tácticas de combate.

Además, se le atribuye la autoría del ataque a la Base Militar Gorgola ocurrido en septiembre pasado, donde resultaron heridos varios soldados.

En el lugar de los hechos, las tropas incautaron una pistola, tres proveedores, munición de diferentes calibres y dos teléfonos celulares, elementos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para los actos urgentes.

