La historia detrás de la banda que causó pánico entre los comerciantes: extorsiones y falso servicio

Los miembros de Los Falsos fueron capturados y las autoridades revelaron cuál era su modus operandi.

octubre 13 de 2025
05:13 p. m.
Una operación conjunta del Gaula de la Policía y la Fiscalía logró la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Falsos, la cual era una red de extorsión y secuestro que operaba en los departamentos de Caldas, Norte de Santander y Caquetá.

Tras dos años de investigación, las autoridades lograron dar con el paradero de alias Brandon, Duván y Yamile, quienes fueron detenidos en operativos simultáneos en Cúcuta y Florencia. Los señalan de ser los responsables de sembrar terror sobre empresarios y comerciantes.

Haciéndose pasar como grupo armado y millonarias extorsiones

De acuerdo con las pesquisas, la banda operaba bajo la modalidad de falso servicio, haciéndose pasar como un grupo armado (el Clan del Golfo o el ELN). Utilizando las identidades falsas, los criminales les exigían a sus víctimas sumas que oscilaban entre uno y 25 millones de pesos, amenazando con asesinarlas si no cumplían con el pago.

“Se le va a entregar un carné, unos protocolos de seguridad donde constan, corroboran y certifican que usted puede seguir laborando, transitando y recibiendo (…) Lo único que le pedimos es cero filtración de información para que, de pronto, no se vayan a poner en situación de riesgo”, así eran los mensajes de los extorsionistas, quienes habrían cometido al menos diez casos.

Reciente caso permitió capturarlos

Un caso reciente en Neira (Caldas) ilustró el modus operandi de estos delincuentes. Un conductor de grúa fue engañado y llevado a una zona rural, donde le hicieron creer que estaba rodeado por francotiradores. Gracias a una llamada oportuna a la Línea 165 y la intervención del Gaula de la Policía, se logró rescatar a la víctima sin que sufriera lesiones.

Las autoridades señalan que este tipo de intimidaciones suelen realizarse desde centros carcelarios y penitenciarios, utilizando sofisticados métodos de manipulación telefónica para generar miedo y obtener dinero de manera ilícita.

