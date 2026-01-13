CANAL RCN
Colombia

Joven volvió a las andanzas tras salir de la cárcel en Bogotá: lo sorprendieron con peligrosa arma

Esta persona había salido hace pocos meses de la cárcel.

Salió de la cárcel y tenía una escopeta.
Salió de la cárcel y tenía una escopeta. Foto: Policía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 13 de 2026
12:06 p. m.
Un joven de 22 años pretendía pasar desapercibido por Bogotá con una potente arma. Hace no mucho había salido de prisión.

Los patrulleros estaban recorriendo los alrededores del barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe; cuando recibieron el llamado de que una persona con actitud extraña estaba cerca.

Merodeaba con una escopeta

De manera discreta, le siguieron el rastro. Cuando esta persona notó que lo estaban persiguiendo, comenzó a escapar; pero no logró su propósito y quedó arrinconado.

El caso no quedó ahí, debido a que cuando lo requisaron le hallaron una escopeta, peligrosa arma. Lo insólito es que hace pocos meses había salido de la cárcel, por lo que quiso seguir haciendo de las suyas.

Un juez de control de garantías lo volvió a dejar tras las rejas. Como si fuera coincidencia, la primera vez que estuvo privado de la libertad fue por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

¿Cómo se siente la gente en Bogotá?

Se publicó el informe Bogotá Cómo Vamos 2025, el cual anualmente presenta un balance en materia de percepción ciudadana. Los problemas que más han aquejado son: atracos callejeros, drogadicción, asaltos a casas o apartamentos, pandillas, atracos a tiendas o negocios, robos carros o partes, tráfico de drogas, vandalismo, homicidios, abusos y presencia de paramilitares u otros grupos armados.

Asimismo, hubo una alta frecuencia de hurto a personas, violencia intrafamiliar, hurto de celulares, lesiones personales y delitos sexuales.

En el transporte público, la percepción de inseguridad también se ha hecho notoria. Producto de ello es que aumentó la insatisfacción por este motivo, pasando de 58.3% a 63.7%.

Con corte a este martes 13 de enero, la Policía en Bogotá ha capturado a 325 personas por varios delitos. Además, se han incautado siete armas de fuego.

