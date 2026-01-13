CANAL RCN
Colombia

Hombre fue capturado más de tres veces y, aun así, seguía delinquiendo en Bogotá: esta es su historia

El sujeto tenía orden judicial vigente y cinco capturas previas por delitos graves.

Capturado reincidente en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Valentina Bernal

enero 13 de 2026
06:47 a. m.
En medio de una intervención en la central de Abastos, en Bogotá, la Policía capturó a un hombre requerido por la justicia mediante orden judicial por el delito de hurto agravado y calificado.

El procedimiento se desarrolló durante operativos de control en diferentes bodegas del complejo comercial, uno de los sectores con mayor movimiento de comerciantes, compradores y vehículos de carga.

Hombre venía delinquiendo desde 2005 en Bogotá

Según la información oficial, el hombre fue requerido por uniformados que adelantaban labores de vigilancia y control en el lugar.

Los policías ya lo habían identificado en reiteradas ocasiones debido a sus actitudes sospechosas dentro de la central, lo que motivó un seguimiento más detallado durante los operativos.

Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que sobre esta persona pesaba una solicitud de captura vigente.

¿Cuáles eran los delitos que pesaban sobre este hombre?

Una vez materializada la detención, policías de investigación judicial realizaron el proceso de reseña, en el que se estableció que desde el año 2005 hasta la fecha había sido capturado en cinco oportunidades por delitos relacionados con hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el registro conocido por las autoridades, la primera captura se produjo en el año 2005, cuando fue sorprendido portando un revólver en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal.

Posteriormente, en 2011, fue capturado en flagrancia mientras hurtaba un establecimiento comercial en el sector de Patio Bonito.

Ocho años después, el hombre volvió a ser detenido al ser sorprendido junto a otras tres personas mientras cometía un hurto en un establecimiento ubicado en el barrio Britalia.

El antecedente más reciente se registró en 2023, cuando hurtó dinero y objetos de valor tras violentar la puerta de un camión que se encontraba estacionado en el sector de Abastos.

Finalmente, según la información recolectada por la Policía, esta persona, que fue dejada a disposición de la autoridad competente, al parecer ingresaba a la central mayorista con el objetivo de violentar los vehículos estacionados y apoderarse de objetos de valor, aprovechando que sus propietarios se encontraban realizando compras dentro del complejo.

