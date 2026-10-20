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Capturan a hombre por presunto acto terrorista tras lanzar bomba molotov contra tanqueta policial en Popayán

Las autoridades le imputan el delito de terrorismo y ya fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Foto: Policía

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
05:33 p. m.
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Un hombre fue capturado en la noche del 17 de octubre luego de lanzar un artefacto incendiario tipo molotov contra una tanqueta ubicada en las afueras del complejo policial Intendente Jefe Diego María Guerrero Navia, en Popayán.

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Las autoridades le imputan el delito de terrorismo y ya fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar en su proceso de judicialización.

Ataque contra vehículo policial

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron hacia las 11:45 p.m., cuando el sujeto se acercó a una de las entradas del complejo donde funciona la Policía Metropolitana de Popayán y lanzó una bomba incendiaria contra una tanqueta del ESMAD que se encontraba estacionada en el lugar.

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Tras el ataque, los dispositivos de seguridad interna y externa desplegados en el complejo reaccionaron de manera inmediata para interceptar al presunto responsable y evitar que huyera.

Captura y proceso de judicialización

Gracias a la rápida actuación de los uniformados, el hombre fue capturado en flagrancia y se le notificaron sus derechos como persona detenida por el delito de terrorismo. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para definir su situación jurídica.

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El teniente coronel Luis Gómez confirmó el procedimiento y explicó que el individuo lanzó un artefacto químico tipo incendiario contra el vehículo policial ubicado en uno de los accesos al complejo.

El oficial destacó que la reacción oportuna del personal de seguridad permitió la captura inmediata del presunto agresor y su posterior judicialización.

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