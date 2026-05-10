Capturan a hombre que atacó a una persona durante robo en Santander: víctima perdió una pierna

Tres años duró la búsqueda en Santander de un hombre de 27 años señalado de participar en un violento hurto que dejó a una persona sin su pierna derecha.

El operativo para ubicar al agresor se llevó a cabo en la vereda Alto de María, municipio de Villanueva.

Detalles del aberrante crimen

En cuanto al crimen mencionado, este ocurrió en 2023 en San Gil. Resulta que este hombre le sacó un cuchillo a una persona para robarla y, en medio del forcejeo, la atacó en la pierna, lo cual resultó en que tuviesen que amputarle la extremidad por la gravedad de las heridas.

Ahora, este delincuente deberá responder por dos delitos: homicidio agravado en grado de tentativa y hurto agravado. Sumado a ello, se supo que tiene antecedentes por hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y estafa.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía de Santander, destacó este resultado: “Es producto de un trabajo investigativo riguroso y articulado con la Fiscalía General de la Nación, que permitió ubicar y capturar a una persona requerida por hechos que afectaron gravemente la integridad de un ciudadano”.

Le cerraron el paso a alias Orlanda

La Policía también llevó a cabo una operación que concluyó con la captura de alias Orlanda, mujer que estaba vinculada al Tren de Aragua. La ubicaron mientras iba en un bus que iba de Cúcuta a Bogotá, puntualmente en el municipio de Capitanejo.

Esta persona tenía circular azul de Interpol y era buscada por homicidio y concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Los crímenes ocurrieron entre 2022 y 2026.

El Tren de Aragua es un grupo criminal originario de Venezuela que se ha extendido por todo el continente en la última década. Está detrás de varios asesinatos, secuestros y extorsiones, entre otros crímenes.