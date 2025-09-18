Red criminal en Viotá engañaba con billetes falsos y estafas digitales: así caían las víctimas

La Policía desmanteló dos estructuras que operaban bajo diferentes modalidades de estafa en Viotá, Cundinamarca.

RELACIONADO Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

En total, cinco personas fueron capturadas.

Red criminal en Viotá engañaba con billetes falsos y estafas digitales

En el primer operativo, desarrollado en el barrio Centro, fueron detenidos tres hombres en flagrancia mientras intentaban hacer circular billetes falsos en establecimientos comerciales.

Los uniformados lograron incautar 42 billetes de distintas denominaciones (100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 pesos), que sumaban un total de $926.000.

Según las investigaciones preliminares, este grupo estaría vinculado a maniobras similares en municipios cercanos.

Asimismo, las autoridades mencionaron que, al ser verificados sus antecedentes, se evidenció que presentan un historial por homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y falsificación de moneda.

Tras la legalización de la captura, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Víctima de red de estafas en Viotá relató cómo cayó ella

Una de las víctimas relató lo ocurrido al ser engañada por los delincuentes:

Yo soy la afectada de los billetes falsos. Llegaron tres tipos allá en la casa donde yo trabajo y la señora me había pagado el sueldito y entonces llegaron ellos vendiendo unas papas. Entonces yo le dije que me vendieran una arroba de papas, yo le pagué con billete a 50 y me dijeron que era falso. Después salieron que el otro era falso y después le entregué el otro, el último me dijeron que era falso y ya para el cuarto me dijeron que no era falso. Entonces me dieron los tres billetes falsos. Yo fui la afectada de los de los billetes falsos de los delincuentes.

Mujeres suplantaban plataformas financieras para estafar comerciantes

El segundo procedimiento se adelantó tras la alerta de la red de participación ciudadana, que informó sobre la presencia de personas sospechosas en el área comercial de Viotá.

La reacción inmediata de los uniformados permitió la captura de dos mujeres, señaladas de cometer fraudes masivos mediante la suplantación de plataformas digitales como Nequi y otras entidades financieras, con las cuales simulaban pagos inexistentes para estafar a comerciantes.

Las investigaciones establecen que estas mujeres habrían replicado la misma modalidad en varios municipios, por lo que actualmente la Fiscalía y la Policía recopilan nuevas denuncias de posibles afectados.

Ambas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.