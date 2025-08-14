CANAL RCN
Colombia

Descubren a extorsionador que se hacía pasar por jefe de las Farc: iba a recibir una millonaria suma

El hombre fue sorprendido cuando iba a recibir 35 millones de pesos, parte de una exigencia total de $100 millones.

Extorsionador en Pitalito
Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gaula Militar Huila, el Gaula de la Policía Huila y la Fiscalía frustraron una extorsión que tenía en la mira a comerciantes y agricultores del sur del departamento.

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado
RELACIONADO

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado

El capturado se presentaba como cabecilla financiero de un frente de las extintas Farc, lo que usaba para reforzar sus amenazas y generar miedo en sus víctimas.

Descubren a extorsionador que se hacía pasar por jefe financiero de las Farc

En la terminal de transporte de Pitalito se dio la captura en flagrancia de un hombre que estaba a punto de recibir una importante suma de dinero producto de una extorsión.

De acuerdo con la denuncia presentada, el capturado se identificaba como alias Andrés, presunto jefe financiero del Frente 44 de las extintas Farc, lo que le servía para intimidar a sus víctimas.

Según el reporte, el hombre había exigido a un comerciante el pago de 100 millones de pesos, amenazando con atentar contra él y su familia si no entregaba el dinero. El primer pago pactado ascendía a 35 millones, los cuales debía recibir en persona.

¿Cómo descubrieron a extorsionador en Pitalito?

El operativo se ejecutó en el instante en que alias Andrés llegó a la terminal para recibir el paquete con el dinero. Las autoridades lograron interceptarlo antes de que pudiera escapar con el efectivo, cortando así el avance de la extorsión.

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades
RELACIONADO

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades

El seguimiento previo permitió establecer que el contacto con la víctima se había hecho exclusivamente a través de mensajes de WhatsApp, en los que el detenido detallaba las condiciones, lugar y hora de la entrega.

Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de un juez, que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable del delito de extorsión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

¿Por qué no hay circular roja de Interpol contra el prófugo Carlos Ramón González?

Cartagena

La lujosa propiedad donde sorprendieron a familiares de narcotraficante en Cartagena

Cundinamarca

Familiar de la niña desaparecida en Cajicá rompió el silencio y entregó detalles: ¿Hay pistas?

Otras Noticias

La casa de los famosos

Hijo de Karina García aumentó rumores sobre el fin de la relación con Andrés Altafulla: esto dijo

El hijo de Karina García realizó un comentario sobre Andrés Altafulla y aumentó la intriga de los internautas. ¿Qué fue lo que pasó?

Reforma pensional

Trabajadores en Colombia podrán pensionarse sin cumplir con las 1.300 semanas: requisitos que debe cumplir

Conozca la ley que permite recibir su pensión sin tener el tiempo requerido de pensión.

España

Falsa médica colombiana fue capturada en España tras atender a más de 665 pacientes durante tres años

Luis Díaz

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos