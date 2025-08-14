Descubren a extorsionador que se hacía pasar por jefe de las Farc: iba a recibir una millonaria suma

El Gaula Militar Huila, el Gaula de la Policía Huila y la Fiscalía frustraron una extorsión que tenía en la mira a comerciantes y agricultores del sur del departamento.

El capturado se presentaba como cabecilla financiero de un frente de las extintas Farc, lo que usaba para reforzar sus amenazas y generar miedo en sus víctimas.

Descubren a extorsionador que se hacía pasar por jefe financiero de las Farc

En la terminal de transporte de Pitalito se dio la captura en flagrancia de un hombre que estaba a punto de recibir una importante suma de dinero producto de una extorsión.

De acuerdo con la denuncia presentada, el capturado se identificaba como alias Andrés, presunto jefe financiero del Frente 44 de las extintas Farc, lo que le servía para intimidar a sus víctimas.

Según el reporte, el hombre había exigido a un comerciante el pago de 100 millones de pesos, amenazando con atentar contra él y su familia si no entregaba el dinero. El primer pago pactado ascendía a 35 millones, los cuales debía recibir en persona.

¿Cómo descubrieron a extorsionador en Pitalito?

El operativo se ejecutó en el instante en que alias Andrés llegó a la terminal para recibir el paquete con el dinero. Las autoridades lograron interceptarlo antes de que pudiera escapar con el efectivo, cortando así el avance de la extorsión.

El seguimiento previo permitió establecer que el contacto con la víctima se había hecho exclusivamente a través de mensajes de WhatsApp, en los que el detenido detallaba las condiciones, lugar y hora de la entrega.

Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de un juez, que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable del delito de extorsión.