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🔴Brasil vs. Francia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

Brasil y Francia protagonizarán un partidazo amistoso este jueves 26 de marzo. Prográmese con el encuentro.

Vinicius
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
10:15 a. m.
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El calendario internacional ofrece este jueves 26 de marzo un duelo de alto calibre que captura la atención del mundo del fútbol. La Selección de Brasil, pentacampeona del mundo, se enfrentará a la Selección de Francia en el imponente Gillette Stadium, en un amistoso que promete intensidad, talento y una medición real del nivel de ambas escuadras.

El compromiso está programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse en todo el país a través de ESPN y Disney+. Más allá de ser un partido de preparación, el enfrentamiento reúne a dos potencias históricas con planteles repletos de figuras, lo que lo convierte en un espectáculo imperdible para los aficionados.

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Un duelo de campeones con miras al futuro

Brasil llega con el peso de su historia y la obligación permanente de ser protagonista, mientras que Francia, una de las selecciones más exitosas de la era reciente, continúa consolidando un proyecto competitivo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este tipo de encuentros permite a ambos equipos medir su capacidad táctica y evaluar variantes en un contexto de alta exigencia.

Para el conjunto francés, este compromiso tiene un valor adicional, ya que será el rival de la Selección Colombia el próximo domingo 29 de marzo. Ese segundo amistoso será clave para el combinado cafetero, que también se encuentra afinando detalles y buscando consolidar su mejor versión antes de la cita mundialista.

Figuras de talla mundial en el campo

Uno de los grandes atractivos del partido será la presencia de estrellas que marcan diferencia en las principales ligas del mundo. Por el lado de Brasil, todas las miradas estarán puestas en Vinícius Júnior, un jugador desequilibrante que ha sido determinante en el fútbol europeo. En tanto, Francia contará con el liderazgo y la capacidad goleadora de Kylian Mbappé, considerado uno de los mejores del planeta.

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Este enfrentamiento no solo promete emociones por el talento individual, sino también por el peso colectivo de dos selecciones acostumbradas a competir al más alto nivel. En un escenario de primer nivel y con la mirada puesta en el futuro, Brasil y Francia protagonizarán un choque que, aunque amistoso en el papel, se vivirá con la intensidad de una verdadera final anticipada.

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