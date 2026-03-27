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Dos abuelas vivían con 100 perros y gatos entre heces y basura dentro de una casa en Barranquilla

Los animales, en su mayoría perros de razas de manejo especial, y hasta un loro, se encontraban en condiciones críticas.

Yhonay Díaz

marzo 27 de 2026
06:22 p. m.
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Las autoridades ambientales de Barranquilla intervinieron una vivienda ubicada en la calle 93 con carrera 46, en el norte de la ciudad, donde rescataron 101 animales que vivían en condiciones deplorables junto a dos adultas mayores.

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El operativo se realizó tras años de denuncias de la comunidad por el hedor que salía del inmueble y el inminente peligro de los perros que se encontraban en el jardín y que intentaban atacar a los vecinos.

Dentro de la vivienda hallaron 92 perros, ocho gatos y un loro, además de más de 80 carritos de supermercado.

Las condiciones de salubridad del lugar eran verdaderamente lamentables, señalaron las autoridades que participaron en el rescate de los animales.

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Las graves denuncias contra las abuelas que vivían con más de 100 animales

La intervención se hizo necesaria después de que vecinos del sector presentaran múltiples quejas ante la autoridad ambiental durante años. Uno de los motivos principales fue que muchos de los perros de razas peligrosas habían atacado a personas que transitaban por la zona.

Los animales, cuando uno pasaba por aquí, le brincaban a uno a morderlo y la peste era increíble.

Las condiciones ambientales afectaban no solo a los animales sino también a las dos personas que habitaban el inmueble.

"Evidencia una falta de condiciones de salubridad para distintas razones, tanto de la vivienda de las personas que se encuentran habitando en el lugar, como en más de 75 seres sintientes, perros y gatos”, señaló Ángelo Cianci, secretario de Gobierno de Barranquilla.

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Vecinos no podían pasar por el andén de la casa donde vivían los animales

Los vecinos también manifestaron que la vegetación crecida impedía el tránsito por las aceras, obligando a los peatones a caminar por la calzada, exponiéndose al riesgo de atropellos. "

Por la acera no se podía pasar porque el jardín estaba muy grande y no se veía la casa", explicó otro habitante del sector.

Los 101 animales rescatados fueron trasladados al coso municipal de Barranquilla, donde recibirán atención veterinaria. Las dos adultas mayores que residían en la vivienda fueron llevadas a un centro hospitalario para evaluar su estado de salud y están recibiendo acompañamiento psicológico por parte de las autoridades locales.

La comunidad del norte de Barranquilla ahora espera conocer las medidas que se tomarán respecto al futuro de las dos mujeres y las condiciones de la propiedad, que representaba un problema de salud pública para todo el vecindario.

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