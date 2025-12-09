Capturan a menor que le disparó a otro adolescente en plena clase

Un escalofriante caso de violencia escolar ha conmocionado a la comunidad de Pradera, Valle del Cauca. Esto, luego de que un estudiante asesinara a otro a tiros y en plena clase, el pasado 7 de agosto.

En las recientes horas, las autoridades confirmaron la aprehensión del presunto responsable: un menor de tan solo 15 años.

El trágico incidente ocurrió en una institución educativa de Pradera, donde la víctima se encontraba recibiendo clases como tradicionalmente lo hacía, cuando fue atacado con arma de fuego.

Según informes policiales, la rápida acción de las autoridades, apoyada por información crucial proporcionada por la ciudadanía, permitió la captura del sospechoso en un plazo menor de 30 días.

Las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un incidente previo.

Una semana antes del asesinato, la víctima había sido objeto de un atraco. La familia del joven decidió denunciar el hecho, lo que llevó a la captura de los responsables del hurto.

“Un estudiante fue atacado precisamente en su institución educativa, en donde estaba estudiando. La Policía Valle logró capturar en 30 días a la persona que atentó contra este niño y que le generó la muerte”, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Por el momento, las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar si existen conexiones entre el atraco previo y el posterior asesinato.

La comunidad educativa de Pradera y el Valle del Cauca en general se encuentra consternada por estos hechos.

Padres, docentes y estudiantes exigen mayores medidas de seguridad en las instituciones educativas para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.