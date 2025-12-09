CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a menor que le disparó a otro adolescente en plena clase

Las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un incidente previo.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un escalofriante caso de violencia escolar ha conmocionado a la comunidad de Pradera, Valle del Cauca. Esto, luego de que un estudiante asesinara a otro a tiros y en plena clase, el pasado 7 de agosto.

Se conocen las primeras hipótesis en el crimen del secretario de Gobierno de Pradera
RELACIONADO

Se conocen las primeras hipótesis en el crimen del secretario de Gobierno de Pradera

Menor de edad asesinó a otro en Pradera, Valle del Cauca

En las recientes horas, las autoridades confirmaron la aprehensión del presunto responsable: un menor de tan solo 15 años.

El trágico incidente ocurrió en una institución educativa de Pradera, donde la víctima se encontraba recibiendo clases como tradicionalmente lo hacía, cuando fue atacado con arma de fuego.

Según informes policiales, la rápida acción de las autoridades, apoyada por información crucial proporcionada por la ciudadanía, permitió la captura del sospechoso en un plazo menor de 30 días.

Las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un incidente previo.

Una semana antes del asesinato, la víctima había sido objeto de un atraco. La familia del joven decidió denunciar el hecho, lo que llevó a la captura de los responsables del hurto.

“Un estudiante fue atacado precisamente en su institución educativa, en donde estaba estudiando. La Policía Valle logró capturar en 30 días a la persona que atentó contra este niño y que le generó la muerte”, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Menor de edad asesinó a tiros a otro en plena clase

Liberan a Samuel Londoño, hijo de exalcalde que llevaba secuestrado 10 días en Miranda, Cauca
RELACIONADO

Liberan a Samuel Londoño, hijo de exalcalde que llevaba secuestrado 10 días en Miranda, Cauca

Por el momento, las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar si existen conexiones entre el atraco previo y el posterior asesinato.

La comunidad educativa de Pradera y el Valle del Cauca en general se encuentra consternada por estos hechos.

Padres, docentes y estudiantes exigen mayores medidas de seguridad en las instituciones educativas para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Madres y cuidadores de pacientes de la Nueva EPS están en huelga de hambre por falta de citas y medicamentos

Medellín

Docente de Medellín está siendo amenazada: recibe mensajes de muerte contra su familia

Cauca

Liberan a Samuel Londoño, hijo de exalcalde que llevaba secuestrado 10 días en Miranda, Cauca

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia bajó de $3.900 y alcanzó mínimos históricos este 12 de septiembre

El dólar en Colombia bajó de $3.900 este 12 de septiembre de 2025, alcanzando su nivel más bajo en más de un año según la TRM oficial.

Redes sociales

Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina dijo estar “muy enamorada y feliz” y hasta reveló que aprende catalán gracias al futbolista.

Selección de Venezuela

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

Estados Unidos

Habló la mamá del asesino de la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?