Exclusivo | Nuevo chat revelaría más contrataciones de mujeres ordenadas por Gustavo Petro

Noticias RCN conoció otro de los chats que la justicia analiza para establecer posibles conductas irregulares en la vinculación de algunas mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.

La comunicación, que ya está en poder de la justicia, sería entre el entonces presidente Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y habría ocurrido el 3 de noviembre de 2025.

“Esta muchacha trabaja en Minsalud. Es una buena influencia. No es tan bonita como parece, pero debería estar en Presidencia para mejorar la imagen de comunicaciones", es el mensaje que se le atribuye al expresidente Petro, en la conversación que habría sostenido con Angie Rodríguez.

Frente a dicha solicitud, la entonces directora del Dapre le respondió:

Perfecto señor presidente. Ya me pongo en contacto con ella.

Los contratos que firmó la mujer recomendada por Petro

La persona de la que hablaban efectivamente tuvo dos contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia. Tan solo 17 días después de la conversación, ingresó a la Casa de Nariño, exactamente el 20 de noviembre de 2025, bajo un contrato de más de $15 millones para dos meses. El objeto de dicho convenio era servicio como enlace y trabajar en la gestión administrativa para la implementación de estrategias de comunicación.

El 30 de enero de 2026, esa misma mujer renovó contrato con Presidencia por $121 millones, lo que se tradujo en honorarios mensuales de $11 millones. El objeto, monitorear, hacer seguimiento y análisis de medios de comunicación y brindar apoyo a la estrategia de comunicaciones de la Jefatura de Despacho Presidencial.

En total, fueron más de $137 millones en contratación estatal.

Noticias RCN contacto a la implicada, pero ella respondió a través de X

Noticias RCN consultó directamente con la mujer implicada, sin embargo, ella respondió a través de su cuenta de X lo siguiente:

Al Dapre llegué por recomendación de Andrés Hernández, persona de confianza del presidente Gustavo Petro, quien estaba construyendo el equipo de comunicaciones del Gobierno por solicitud del presidente.

Días atrás, el mismo Andrés Hernández ya había defendido en su cuenta de X a la mujer, asegurando que la llevó a su equipo de comunicaciones “por su profesionalismo y experiencia en redes sociales”.

Sin embargo, en este nuevo chat que revela Noticias RCN pareciera que la orden de la contratación habría sido dada por el mismo presidente Petro.

Tuvo al menos 10 contratos desde 2023

Otro detalle que llama la atención es que esta mujer a la que el presidente habría ordenado vincular, tuvo más de 10 contratos desde el 2023 hasta la salida de Petro en agosto de 2026, en al menos cinco entidades diferentes: los ministerios de Justicia, Salud y Minas, la Superintendencia de Subsidio Familiar y el Dapre, alcanzando un valor de casi 800 millones de pesos en todas las contrataciones.

“En ambos contratos con el Dapre cumplí con las labores asignadas y brindé mi apoyo profesional a los procesos a los que fui vinculada. Y quiero dejar esto completamente claro: no hago parte de ninguna red (...) No he mantenido relaciones sentimentales ni sexuales con ninguna persona del Gobierno ni tampoco he aceptado contratos a cambios de favores personales ni sexuales”, aseguró la mujer a través de X.

Por ahora, este chat hace parte de las pruebas que deberá evaluar la justicia para determinar si hubo irregularidades en las contrataciones de la Casa de Nariño como lo ha denunciado la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, en varias oportunidades.

Esta historia continúa porque, como queda consignado en la parte final del mensaje conocido por Noticias RCN, el entonces mandatario preguntaba por otras vinculaciones que la justicia también tendrá que indagar.