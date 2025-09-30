Hombre implicado en brutal asesinato de funcionario del CTI intentó esconderse en EE. UU.: así cayó

Hace algunos días, fue enviado a prisión un hombre por el hurto y asesinato de un funcionario del CTI de la Fiscalía.

David Antonio Sierra Palacio trabajaba para el CTI y fue asesinado el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, la cual conecta a Santa Marta con Riohacha. A inicios de marzo de este año, habían sido enviados a la cárcel tres presuntos responsables.

Los otros implicados que fueron capturados

Resulta que, al parecer, Piter Manuel Epiyu Cantillo, Héctor David Fernández Morales y Jeiner Alberto Rodríguez Cadena tenían la intención de robarle a los comerciantes. Para ello, dejaron objetos afilados en la vía, para que los vehículos se pincharan y ellos pudieran salirse con la suya.

Sierra pasó por ese lugar y efectivamente, las llantas de su carro se pincharon. Los tres delincuentes robaron violentamente al funcionario junto al resto de ocupantes. En medio de la tensa situación, Sierra intentó defenderse. El forcejo resultó con un disparo que acabó con su vida.

A Epiyu lo capturaron en Chía y sus cómplices ya estaban tras las rejas. No obstante, las autoridades le siguieron el rastro a un cuarto implicado que, en este caso, fue Yordy José Arocha Argote.

Arocha intentó esconderse en California

Por un lado, se confirmó que estas personas no actuaron solamente en este hecho, sino que conformaban una banda dedicada al robo de vehículos. Ahora bien, ¿por qué este cuarto implicado fue capturado meses después?

Arocha pudo escapar y esconderse, pero no en Colombia, sino en Estados Unidos. Con lo que él no contó es que las autoridades norteamericanas estaban avisadas. Gracias a ello, lo pudieron ubicar en California y agilizar los trámites para la respectiva deportación.

Las autoridades le imputaron homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. Posteriormente, lo enviaron a prisión.