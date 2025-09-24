Giro en la investigación sobre misterioso asesinato de B-King y Regio: una hipótesis estaría descartada

Avanzan las investigaciones para darle respuesta a la extraña desaparición y muerte de los artistas colombianos B-King y Dj Regio Clown.

Regio Clown estaba viviendo en Guanajuato (donde hay presencia de carteles), mientras que B-King fue invitado a un concierto en México. Los dos estuvieron con sus respectivas presentaciones el 14 de septiembre.

¿Responsables les habrían tendido una trampa a los artistas?

Dos días después, el 16 de septiembre, comenzó este misterioso suceso. Los artistas salieron a un gimnasio en Polanco – Miguel Hidalgo, siendo esta la última vez que se supo algo de ellos. No volvieron y según revelaron las autoridades locales, salieron de Ciudad de México.

24 horas después se presentó la tragedia. Sus cuerpos, al parecer desmembrados, fueron hallados en Cocotitlán. Las pesquisas apuntan que la Familia Michoacana, organización narcotraficante, estaría detrás; debido a que hubo mensajes en los cadáveres que confirmarían la hipótesis.

Dos nombres clave en las investigaciones: ‘El Comandante’ y ‘Sergio’

En entrevista con La W Radio, el cónsul de Colombia en Ciudad de México, Alfredo Molano, se refirió sobre la investigación: “Un crimen como este, ocurrido en un sector tan exclusivo como Polanco, requiere una alta complejidad operativa. Esto da cuenta de que lo que está detrás es una estructura de cruda violencia”.

Molano descartó la hipótesis del secuestro, dado que los artistas se habrían subido voluntariamente a un vehículo. “Ellos tenían comunicación con unas personas que les habían dispuesto un automóvil para, al parecer, cumplir unos compromisos con algunas personas que responden a alias El Comandante y Sergio”, sostuvo.