Punto final para dos criminales que intentaron atacar un CAI en Bogotá: ¿Disidencias detrás?

La Policía capturó a ‘El Flaco’ y ‘Alexandra’, quienes quisieron atacar un CAI en Ciudad Bolívar hace algunos meses.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2025 y tenía como objetivo el CAI de Lucero. Resulta que el ataque fue coordinado por una célula de las disidencias de alias Calarcá que opera en Bogotá.

Así se coordinó el intento de atentado

Aquel día, la Policía alcanzó a capturar a un hombre, el explosivista. El artefacto fue llevado en un bolso y fue activado accidentalmente luego de que se cayera en el piso de un local.

La explosión generó una espesa nube de gas que alertó a los policías. Esto permitió capturarlo, pero aún quedaban dudas sobre quienes habrían estado detrás. Pues bien, las labores de investigación apuntan a ‘El Flaco’ y ‘Alexandra’.

Este no fue el único hecho que tuvo como implicado a ‘El Flaco’. Las autoridades descubrieron que en 2022 accionó un motocarguero frente al batallón Pantano de Vargas en Meta. En este hecho murieron dos personas.

El prontuario de ‘El Flaco’

Además, este hombre estuvo privado de la libertad en la cárcel La Picota. Sin embargo, se escapó el 28 de julio, por lo que también lo estaban requiriendo para que cumpliera.

Volviendo al intento de ataque contra el CAI, se supo que en febrero fue contactado por miembros de la Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Con ellos, se habría coordinado cómo iba a ser el crimen. Para ello, ‘El Flaco’ buscó a dos mujeres, entre quienes estaba ‘Alexandra’.

César Restrepo, secretario de Seguridad, destacó la captura: “Es muy importante en la lucha contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de una célula de la organización criminal de 'Calarcá'. Estos criminales pretendían atentar contra los policías, pero las autoridades lograron identificar a la persona que iba a perpetrar el atentado y la capturaron y a partir de allí se inició una investigación que concluyó con la captura de los encargados de coordinar el ataque”.