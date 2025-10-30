CANAL RCN
Colombia

Punto final para dos criminales que intentaron atacar un CAI en Bogotá: ¿Disidencias detrás?

Uno de los capturados se fugó de la cárcel hace poco.

Capturan a dos personas que intentaron atacar un CAI.
Capturan a dos personas que intentaron atacar un CAI. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
09:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía capturó a ‘El Flaco’ y ‘Alexandra’, quienes quisieron atacar un CAI en Ciudad Bolívar hace algunos meses.

Mujer fue raptada y abusada durante 10 horas cuando paseaba a su mascota en Bogotá
RELACIONADO

Mujer fue raptada y abusada durante 10 horas cuando paseaba a su mascota en Bogotá

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2025 y tenía como objetivo el CAI de Lucero. Resulta que el ataque fue coordinado por una célula de las disidencias de alias Calarcá que opera en Bogotá.

Así se coordinó el intento de atentado

Aquel día, la Policía alcanzó a capturar a un hombre, el explosivista. El artefacto fue llevado en un bolso y fue activado accidentalmente luego de que se cayera en el piso de un local.

La explosión generó una espesa nube de gas que alertó a los policías. Esto permitió capturarlo, pero aún quedaban dudas sobre quienes habrían estado detrás. Pues bien, las labores de investigación apuntan a ‘El Flaco’ y ‘Alexandra’.

Este no fue el único hecho que tuvo como implicado a ‘El Flaco’. Las autoridades descubrieron que en 2022 accionó un motocarguero frente al batallón Pantano de Vargas en Meta. En este hecho murieron dos personas.

El prontuario de ‘El Flaco’

Además, este hombre estuvo privado de la libertad en la cárcel La Picota. Sin embargo, se escapó el 28 de julio, por lo que también lo estaban requiriendo para que cumpliera.

ELN está presente en al menos 8 localidades de Bogotá: a esto se dedican
RELACIONADO

ELN está presente en al menos 8 localidades de Bogotá: a esto se dedican

Volviendo al intento de ataque contra el CAI, se supo que en febrero fue contactado por miembros de la Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Con ellos, se habría coordinado cómo iba a ser el crimen. Para ello, ‘El Flaco’ buscó a dos mujeres, entre quienes estaba ‘Alexandra’.

César Restrepo, secretario de Seguridad, destacó la captura: “Es muy importante en la lucha contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de una célula de la organización criminal de 'Calarcá'. Estos criminales pretendían atentar contra los policías, pero las autoridades lograron identificar a la persona que iba a perpetrar el atentado y la capturaron y a partir de allí se inició una investigación que concluyó con la captura de los encargados de coordinar el ataque”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Caquetá

Policía del Caquetá planea mantener alejados a los niños del conflicto armado con proyecciones de cine

Colombia Humana

Pagos por publicidad digital de la campaña Petro Presidente también estarían en la mira de las autoridades

Otras Noticias

Ahorro

¿Tiene o tuvo un CDT? Así puede participar en el concurso para ganarse un millón de pesos

Lanzaron una campaña para celebrar el Mes del Ahorro: dos dinámicas que premian tanto a nuevos inversionistas como a quienes ya confían en los CDT.

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Yina Calderón se enfrentó cara a cara con otra de las participantes. ¿Por qué fue la discusión? Vea el video.

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal, a la final de la Copa Libertadores: ¿cuándo se define el título?

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos