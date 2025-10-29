Mujer fue raptada y abusada durante 10 horas cuando paseaba a su mascota en Bogotá

En las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre señalado de haber retenido a la fuerza y abusado sexualmente de una mujer cuando paseaba a su mascota por una calle de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la mujer habría sido obligada a ingresar a una vivienda del barrio Santa Rita Sur Oriental, bajo amenazas con un arma cortopunzante.

La mujer habría sido víctima de golpes y abuso sexual durante varias horas.

RELACIONADO Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Mujer habría sido abusada durante 10 horas en Bogotá

La Fiscalía confirmó que las investigaciones arrojaron que “la víctima habría sido abordada con amenazas de muerte por el procesado, cuando paseaba a su mascota en la localidad de San Cristóbal”.

“Bajo intimidaciones con un arma cortopunzante, el hombre habría obligado a una mujer a ingresar a un inmueble (…) donde, al parecer, la retuvo en contra de su voluntad durante más de 10 horas”, señaló el ente acusador.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre del año en curso, cuando la víctima habría sido sometida a múltiples vejámenes sexuales, además de agresiones físicas e intimidaciones de muerte para evitar que escapara o pidiera ayuda.

RELACIONADO Mujer sorprendió a un adulto mayor tratando de abusar a su hijo de seis años en Bogotá

Envían a la cárcel a hombre que violó por 10 horas a su víctima

Las autoridades confirmaron que el hombre señalado de abusar sexualmente a una mujer durante varias horas en Bogotá fue judicializado.

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que no aceptó.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, tras ser capturado en el sur de Bogotá.