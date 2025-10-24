CANAL RCN
Colombia

Capturan a profesor de piano que habría engañado a una joven para abusarla sexualmente en Bogotá

El hecho habría ocurrido cuando ambos se conocieron en un bar. El hombre la habría golpeado y abusado en su apartamento.

Capturan a presunto abusador sexual en Bogotá.
Capturan a presunto abusador sexual en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
04:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía capturó en las últimas horas a un hombre que presuntamente se habría aprovechado de su cargo para abusar sexualmente a una mujer en Bogotá.

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá
RELACIONADO

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Este caso se remonta a la noche del 13 de julio de 2025. El hombre, de 30 años, fue a un bar en la localidad de Suba y ahí se encontró con una mujer de 22 años. Durante el encuentro, el hoy capturado le contó que ejercía como profesor de piano.

Hombre habría engañado a la mujer para que fueran a su apartamento

A medida que avanzó la conversación, esta persona se fue ganando la confianza de la mujer. En un punto, él le ofreció ir a su apartamento. Estando en su vivienda, este hombre la habría golpeado y abusado sexualmente.

Después del suceso, la mujer acudió ante las autoridades competentes y radicó la denuncia. Acto seguido, se activó el código blanco y el hombre pudo ser capturado en tiempo récord: menos de cuatro meses.

El arresto se efectuó en Teusaquillo el miércoles 22 de octubre. Por su parte, Medicina Legal le dio cinco días de incapacidad a la mujer.

Delitos sexuales en Bogotá: ¿Qué dicen las cifras?

Recientemente, las autoridades arrestaron a un hombre que habría abusado sexualmente a su hijastra y sobrina en San Cristóbal. Se cree que él presuntamente sacó provecho de la cercanía para cometer los vejámenes, los cuales habría camuflado como supuestos juegos inofensivos.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

A inicios de marzo, la concejal Diana Diago dio un preocupante balance con respecto a los delitos sexuales en Bogotá, tomando como referencia el 2024. El ponderado mostró que ocurrieron 9.141 hechos de esta índole, un aumento del 34.8% en comparación con 2023.

Lo más preocupante es que se reportaron más casos que en cualquiera de los últimos seis años. Desde 2019, ningún año había superado los siete mil hechos. Por último, Diago indicó que las cinco localidades con más reportes el año pasado fueron: Los Mártires, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Engativá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ucrania

Audio revelaría que mercenarios colombianos están implicados en la ejecución de civiles ucranianos en Rusia

Estados Unidos

Presidente Petro en la lista Clinton: ¿Quiénes más han estado incluidos?

Soacha

¿Quién responde? Las incógnitas tras el accidente de una estudiante de un colegio de Soacha que cayó al vacío

Otras Noticias

Finanzas personales

Giro total: Corte Suprema exonera a hijos biológicos y de crianza del pago de cuota alimentaria con nueva regla

Se estableció una nueva regla con respecto al pago de la cuota alimentaria por parte de los hijos.

España

Reconocido exfutbolista del Real Madrid fue víctima de un millonario robo por parte de su propia empleada

La Policía Nacional de España capturó a la trabajadora del hogar y a un cómplice.

Millonarios

Millonarios ya piensa en el 2026: renovó otra de sus grandes figuras

Aída Merlano

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño