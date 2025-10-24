Capturan a profesor de piano que habría engañado a una joven para abusarla sexualmente en Bogotá

La Policía capturó en las últimas horas a un hombre que presuntamente se habría aprovechado de su cargo para abusar sexualmente a una mujer en Bogotá.

Este caso se remonta a la noche del 13 de julio de 2025. El hombre, de 30 años, fue a un bar en la localidad de Suba y ahí se encontró con una mujer de 22 años. Durante el encuentro, el hoy capturado le contó que ejercía como profesor de piano.

Hombre habría engañado a la mujer para que fueran a su apartamento

A medida que avanzó la conversación, esta persona se fue ganando la confianza de la mujer. En un punto, él le ofreció ir a su apartamento. Estando en su vivienda, este hombre la habría golpeado y abusado sexualmente.

Después del suceso, la mujer acudió ante las autoridades competentes y radicó la denuncia. Acto seguido, se activó el código blanco y el hombre pudo ser capturado en tiempo récord: menos de cuatro meses.

El arresto se efectuó en Teusaquillo el miércoles 22 de octubre. Por su parte, Medicina Legal le dio cinco días de incapacidad a la mujer.

Delitos sexuales en Bogotá: ¿Qué dicen las cifras?

Recientemente, las autoridades arrestaron a un hombre que habría abusado sexualmente a su hijastra y sobrina en San Cristóbal. Se cree que él presuntamente sacó provecho de la cercanía para cometer los vejámenes, los cuales habría camuflado como supuestos juegos inofensivos.

A inicios de marzo, la concejal Diana Diago dio un preocupante balance con respecto a los delitos sexuales en Bogotá, tomando como referencia el 2024. El ponderado mostró que ocurrieron 9.141 hechos de esta índole, un aumento del 34.8% en comparación con 2023.

Lo más preocupante es que se reportaron más casos que en cualquiera de los últimos seis años. Desde 2019, ningún año había superado los siete mil hechos. Por último, Diago indicó que las cinco localidades con más reportes el año pasado fueron: Los Mártires, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Engativá.