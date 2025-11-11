CANAL RCN
Hombres armados asesinaron a dos personas en el sur de Bogotá: cámaras grabaron los momentos previos

Los tres delincuentes fueron capturados poco después del violento hecho presenciado en Ciudad Bolívar.

noviembre 11 de 2025
07:04 a. m.
La Policía capturó a tres hombres que habrían estado detrás de una balacera que culminó con dos muertes en el sur de Bogotá.

El lunes 10 de noviembre ocurrió este hecho en un local del barrio Alto de la Cruz, Ciudad Bolívar. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, tres personas armadas acabaron con la tranquilidad y desenfundaron sus pistolas sin mediar palabra.

Rompieron una ventana y comenzaron a disparar

A través de las cámaras, se conoció segundo por segundo el recorrido de los sicarios. Los tres aparecieron caminando como si nada y fueron hacia el establecimiento en la noche sin levantar sospechas. Cuando llegaron al local, comenzaron los momentos de pánico.

Los criminales rompieron una ventana y comenzaron a disparar. En medio de los disparos, tres personas fueron llevadas a un centro médico. Dos fallecieron y una se encuentra bajo propósito reservado.

Extensos antecedentes de uno de los sicarios

Posterior a este mortal hecho, los delincuentes emprendieron la huida por el sector. Sin embargo, los policías los pudieron capturar gracias al plan candado. Uno de ellos tiene antecedentes por otro asesinato, violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias.

Cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que entre enero y septiembre de 2025, hubo 875 homicidios. El balance se mantuvo estable con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este año, el 90.7% de las víctimas han sido hombres y el 9.3% correspondieron a mujeres. En materia de modalidades, los asesinatos se han cometido principalmente con el uso de armas de fuego (561).

Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Sumapaz y Candelaria han tenido reducciones. Caso contrario a lo ocurrido en Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

