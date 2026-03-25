VIDEO I Sujeto lanzó a una perrita por las escaleras de un edificio en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá

Un nuevo y aberrante caso de presunto maltrato animal se presentó en las horas más recientes, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde cámaras de seguridad de un edificio grabaron el momento exacto en el que un sujeto tomó a su mascota y la lanzó de manera contundente por las escaleras del recinto.

Ante la viralización del caso por medio de redes sociales y la insistencia de varios vecinos y proteccionistas, las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para rescatar a la canina y llevar a cabo la captura del presunto responsable.

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Hombre lanzó a una perrita por las escaleras de un edificio

Las escabrosas imágenes dejan ver el instante en el que un sujeto tomó a ‘Canela’, nombre de la perrita, y la lanzó al final de las escaleras del edificio en el que, al parecer, el hombre reside. Según habitantes del lugar, los hechos se habrían presentado en horas de la mañana del pasado martes 24 de marzo.

Ante la denuncia y presencia de la comunidad, quienes se reunieron a las afueras del recinto para exigir la aprehensión de la perrita, miembros de la Policía y la Alcaldía local de Barrios Unidos llegaron al lugar para realizar la verificación técnica y médica de la perrita, la captura del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, y el traslado de la mascota a un centro de protección y cuidado especializado para velar por su cuidado.

Dentro del llamado de la ciudadanía, y demás proteccionistas que hicieron presencia en la zona al momento del rescate, se exalta la importancia de que la mascota no sea devuelta al presunto agresor. Sin embargo, otras fuentes afirman que, al parecer, el sujeto no sería el propietario del animal ya que presuntamente se encontraba cuidándola por unos días.

Penas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte a cuarenta y dos meses, inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince a treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes.