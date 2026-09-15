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Campesinos registraron ataque con dron del que fueron blanco en El Catatumbo

Otras dos personas resultaron heridas en un segundo ataque registrado en el departamento de Norte de Santander.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
09:55 p. m.
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En zona rural de Tibú, Norte de Santander, un grupo de campesinos registró en video los momentos de pánico que vivieron sus integrantes, al quedar en medio de un ataque con drones cargados de explosivos.

Al escuchar las explosiones, se echaron a correr; lo que habría terminado por salvar sus vidas en esta zona del Catatumbo, marcada por los constantes ataques de los grupos armados.

Su rápida e instintiva reacción los llevó, incluso, a salir ilesos y compartir lo ocurrido para advertir a otras familias y trabajadores de la región.

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Trabajadores del campo, iglesias y colegios en medio de la guerra:

El coronel en retiro George Quintero, gobernador encargado de Norte de Santander, advirtió que las comunidades de El Catatumbo han quedado atrapadas en medio de la guerra que libran, hace meses, por el control del territorio y las economías ilícitas, el ELN y las disidencias de las Farc:

“Vemos que ya no respetan a la comunidad, no respetan las iglesias, no respetan a los colegios y es esa la afectación que tenemos en este momento en el departamento”, advirtió.

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Otras dos personas resultaron heridas por un ataque con dron en El Tarra:

También en las últimas horas el gobernador encargado indicó que otras dos personas resultaron heridas en otro ataque con drones cargados de explosivos. Según detalló:

Se tiene el reporte de “otras dos personas que llegaron lesionadas por un ataque con dron en el sector de Miraflores, en El Tarra, donde tenemos en este momento una confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc”.

Preocupa que el 40% de las víctimas en al menos 70 ataques, han sido civiles, según un informe reciente de la red departamental de defensores de derechos humanos.

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