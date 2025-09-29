CANAL RCN
Colombia

Punto final para vendedor de droga en Bogotá: lo capturaron en su guarida y con más de mil dosis

El lugar en donde este hombre se escondía se llamaba La Calle el Tango.

Cayó vendedor de droga en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
08:04 a. m.
La Policía le puso punto final a un hombre que se dedicaba a vender droga en Bogotá. Las autoridades llegaron hasta su guarida, un sitio de la localidad de Rafael Uribe Uribe que se hacía llamar La Calle el Tango.

De acuerdo con las pesquisas, este lugar era el centro de fabricación, almacenamiento y comercialización de droga. Este hombre tenía clientes en el Divino Niño y Las Lomas.

Más de 1.600 dosis listas para vender

Con lo que no contaba este dealer es que la ciudadanía lo tenía más que identificado, por lo que no se dudó en denunciarlo. La Policía le siguió sigilosamente el rastro hasta esperar el momento justo para capturarlo.

En medio de un allanamiento, las autoridades acabaron con su negocio criminal que, al parecer, obedecía a los órdenes de la banda los Taquilleros. El hombre tenía listas 1.200 dosis de marihuana y 450 de bazuco listas para vender, es decir, más de 1.600 sustancias.

De acuerdo con la encuesta Bogotá Cómo Vamos, el año pasado la drogadicción fue una de las problemáticas que más preocupó a la población. De los encuestados, el 31.1% consideró este asunto como uno de los más graves, siendo superado solamente por atracos callejeros (61.7%).

Drogadicción y venta de sustancias: problemáticas que preocupan a la ciudadanía

Yendo de la mano con este ítem, el tráfico de drogas mostró ser la tercera problemática con un 18.6%. Por eso, una de las recomendaciones que se le hizo a las autoridades distritales fue prestar más atención a los atracos, consumo de drogas, robos de carros y otras modalidades de hurto (de viviendas y negocios).

El Observatorio de Salud de Bogotá muestra que, con corte al 30 de junio, así fue el comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas: opioides (85 casos), alcohol (3.246), cocaína (1.143), disolventes (288), éxtasis (120), marihuana (3.991), tabaco (2.929) y bazuco (948).

