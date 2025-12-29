Capturan al hombre que estuvo detrás de masacre ocurrida en 2022: estaba libre por insólita razón

La Policía en Bogotá capturó a un hombre que habría estado detrás de un triple asesinato ocurrido hace más de tres años.

El 22 de abril de 2022 se convirtió en una fecha trágica para los habitantes de San Antonio del Tequendama en Cundinamarca. El reporte de las autoridades precisó que un vecino entró en la noche con un cuchillo de barbería y asesinó a tres personas.

¿Cómo ocurrió el triple asesinato?

Las víctimas fueron identificadas como Anita Díaz, de 79 años; Roberto Díaz, de 84 años; y Jenny Díaz Páez, una joven de 17 años. Se sabía que el responsable tenía 24 años en ese momento.

En menos de 24 horas, las autoridades lo capturaron y tras la correspondiente imputación, lo enviaron a la cárcel. Sin embargo, el caso tuvo un indignante revés en 2024.

¿Por qué estaba en libertad?

Resulta que se le concedió la libertad por vencimiento de términos. Es decir, el trámite judicial no se alcanzó a surtir en los periodos contemplados y él volvió a las calles como si nada hubiese pasado.

A pesar de ello, el pasado jueves 18 de diciembre, un juez emitió nuevamente una orden de captura que finalmente se logró. Lo ubicaron en la localidad de Kennedy y se espera que en las próximas horas retorne a estar tras las rejas.

Con corte a este lunes 29 de diciembre, la Policía sostuvo que 33.445 personas han sido capturadas en Bogotá. En materia de delitos, esto muestran las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, se registraron 8.550 delitos sexuales, 1.915 extorsiones, 1.070 asesinatos, 7.526 hurtos a comercios, 117.885 hurto a personas, 5.583 hurtos a residencias, 3.041 hurtos de automotores, 4.364 hurtos de motocicletas, 19.830 lesiones personales, 38 secuestros y 47.225 casos de violencia intrafamiliar.