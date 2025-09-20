CANAL RCN
Colombia

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca

El joven uniformado recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que provocó su muerte en el lugar de los hechos.





septiembre 20 de 2025
09:46 a. m.
En la tarde de este viernes, el joven patrullero de 23 años, identificado como Jasmir Gustavo Ortiz Pardo, fue asesinado en Puerto Tejada, Cauca, mientras realizaba un patrullaje sobre la vía antigua vía Padilla.

Según el reporte de las autoridades, el uniformado murió en medio de un plan pistola ordenado por grupos armados que custodian la zona, lo que provocó un intercambio de disparos. El agresor habría tomado por sorpresa al patrullero cuando conducía la motocicleta en compañía de otro uniformado.

El sujeto le disparó al joven patrullero en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento en el lugar de los hechos. Los demás uniformados que custodiaban la zona intentaron buscar a los responsables al llegar al barrio, por lo que se desató un intercambio de disparos.

Jasmir Gustavo Ortíz se encontraba próximo a cumplir tres años en el grado de patrullero y llevaba un año trabajando en la estación de Policía de este municipio al norte de Cauca.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó la muerte del joven patrullero. “A su familia y a la Policía Nacional, nuestro abrazo y respeto. La vida es sagrada y no aceptamos que la violencia marque nuestro destino. Desde la Gobernación reforzamos la acción conjunta con la Fuerza Pública y la comunidad, para que la delincuencia no cobre más vidas”, expresó el mandatario.

Suspenden celebración en Puerto Tejada por asesinato del patrullero

Por esta razón, la Alcaldía de Puerto Tejada informó a la ciudadanía la cancelación de las celebraciones por los 128 años de fundación del municipio al no contar con las medidas mínimas de seguridad para celebrar la fecha.

Las autoridades de Puerto Tejada tenían planeados compromisos con artistas y organizadores, pero debido al asesinato del patrullero decidieron aplazar las actividades por el bien de la comunidad.

Por su parte, la Policía Nacional también lamentó este hecho de violencia: “¡Acto demencial que enluta nuestra familia policial! Condenamos con contundencia la acción criminal que segó la vida del patrullero Jasmir Gustavo Ortiz Pardo mientras cumplía con su deber en Puerto Tejada, Cauca. Solidaridad con sus seres queridos”.

