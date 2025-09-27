Hombre asesinó a su expareja en su lugar de trabajo: ocultó una escopeta y burló la seguridad

Eser Karaca, una mujer de 42 años perdió la vida a manos de su excompañero sentimental en Kahramanmaras, Turquía, un suceso que reveló la alarmante falla de las medidas de protección.

El crimen, se tornó aún más escalofriante al saberse que el agresor, Atilla Ayintapli logró ingresar con una escopeta oculta en una simple bolsa de plástico, burlando los controles del hospital privado.

La víctima había solicitado una orden de alejamiento ese mismo día, una medida insuficiente para detener el ataque.

Hombre asesinó a su expareja en hospital en Turquía

Karaca, secretaria médica y madre de dos hijos, había denunciado repetidamente el acoso persistente de Ayintapli, quien se negaba a aceptar la ruptura.

Pese a contar con la tercera orden de alejamiento a su favor, la determinación homicida de su expareja prevaleció.

Las cámaras de seguridad del centro registraron la aterradora secuencia. El hombre irrumpió en la oficina de Karaca, quien, junto a una compañera, intentó desesperadamente huir.

Doloroso suceso en hospital en Turquía

La persecución terminó en una escalera, donde el agresor alcanzó a la víctima y le disparó en varias ocasiones. Sus propios colegas intentaron salvarla, pero las heridas resultaron mortales.

Tras el brutal ataque, el agresor emprendió la huida, aunque fue rápidamente localizado y capturado por las fuerzas del orden. Durante el interrogatorio, Ayintapli confesó el feminicidio.

Actualmente, enfrenta cargos de homicidio y amenazas, y la Fiscalía de Turquía solicitó la máxima pena, cadena perpetua.

Este lamentable feminicidio dentro de un espacio que debería ser seguro no solo cobró la vida de Eser Karaca, sino que también expuso las alarmantes grietas en los sistemas de protección.

Mientras la Fiscalía busca la máxima condena para Atilla Ayintapli, la comunidad y las autoridades se enfrentan a una pregunta crucial: ¿Qué medidas adicionales son necesarias para que una orden de restricción sea, verdaderamente, un escudo inquebrantable contra la violencia machista y el acoso, y evitar que estas tragedias se repitan?