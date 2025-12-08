Capturan en Cartagena a presunto sicario vinculado en un doble homicidio

En Cartagena, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de un joven de 22 años, conocido como alias El Frenyel, señalado de participar en el asesinato de dos personas el pasado 31 de julio, en la zona cercana a la urbanización Anita.

Cayó sujeto implicado en un doble homicidio

El operativo se desarrolló en la antigua vía a Ternera, donde las autoridades implementaron un plan candado que frustró el intento de fuga del sospechoso.

Según información oficial, el detenido ya contaba con una anotación judicial previa por el delito de lesiones culposas en 2023.

La Policía informó que se continúa con las labores investigativas para dar con el paradero de un segundo implicado en el hecho.

Alias El Frenyel fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio, a la espera de las audiencias que definirán su situación jurídica.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra López Duque, destacó que este tipo de operativos son fundamentales para reducir los índices de criminalidad en la ciudad.

En lo que va del año, se han registrado 77 capturas por homicidio y 584 por porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos fortaleciendo la ofensiva contra el homicidio y otros delitos de alto impacto, gracias a la articulación entre la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía y la colaboración ciudadana, lo que nos permite obtener resultados efectivos para garantizar la seguridad de los cartageneros y sus visitantes”, afirmó la coronel.

Las autoridades, responsables del caso, ratificaron su compromiso de esclarecer los homicidios ocurridos en la región, procesando judicialmente a todos los involucrados, desde autores intelectuales hasta cómplices y encubridores.