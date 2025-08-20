CANAL RCN
Colombia

Los cogieron en flagrancia y ahora irán a la cárcel: cayeron dos extorsionistas en Soledad

De acuerdo con la investigación, entre julio y agosto de este año los procesados habrían intimidado a comerciantes del sector, exigiéndoles sumas de dinero superiores a los tres millones de pesos.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
04:35 p. m.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Alexander José Pineda Arture y Keyner Junior Parra Delgado, señalados de participar en hechos de extorsión agravada en el municipio de Soledad, Atlántico.

Capturan en flagrancia a dos extorsionistas en Soledad

“La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alexander José Pineda Arture y Keyner Junior Parra Delgado, como presuntos responsables del delito de extorsión agravada”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

La captura se produjo el pasado 15 de agosto, cuando uniformados de la Policía Nacional los sorprendieron en flagrancia a las afueras de un establecimiento público, en el momento en que recibían un millón de pesos en efectivo, presuntamente producto de una exigencia ilícita.

Durante las audiencias preliminares, ambos hombres fueron imputados por el delito de extorsión agravada; sin embargo, no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía.

A la cárcel dos extorsionistas capturados en flagrancia

“Según el material probatorio, entre julio y agosto del presente año los investigados habrían exigido dinero a comerciantes del municipio de Soledad (Atlántico), a cambio de no atentar contra sus vidas. Los montos exigidos, al parecer, superaban los 3 millones de pesos”, finalizó el ente acusador.

Con esta medida, las autoridades buscan frenar las intimidaciones que afectan la seguridad de comerciantes y habitantes del municipio, donde en los últimos meses se han registrado múltiples denuncias relacionadas con este tipo de delitos.

