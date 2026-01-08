Violador serial abusó en cuatro meses a nueve mujeres que captaba por redes sociales: lo condenaron a 57 años

La justicia cerró uno de los capítulos más oscuros de violencia sexual reciente en el Valle del Cauca. Un juez penal de conocimiento condenó a más de 57 años de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, señalado de cometer una serie de ataques sexuales contra al menos nueve mujeres en distintos municipios del departamento.

RELACIONADO Cayó en Bogotá mototaxista que habría violado a una estudiante de colegio en Montería

La sentencia, emitida en primera instancia, reconoce la gravedad y sistematicidad de los delitos, así como el impacto prolongado que dejaron en las víctimas.

El fallo se produce tras un proceso judicial en el que la Fiscalía logró demostrar que el hoy sentenciado actuó de manera reiterada entre julio y noviembre de 2022, valiéndose del engaño, la intimidación y la violencia para someter a sus víctimas.

Los hechos ocurrieron en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí, territorios donde el agresor operaba con un patrón claramente definido.

El abominable patrón criminal de violador en serie en Valle del Cauca

De acuerdo con la investigación, Prado Cabezas utilizaba plataformas virtuales para establecer contacto con las mujeres.

En otros casos, se presentaba como un supuesto conductor que ofrecía transporte en motocicleta. Una vez lograba la confianza inicial, conducía a las víctimas hacia sectores apartados, lejos de cualquier posibilidad de auxilio.

En esos lugares, las retenía bajo amenazas de muerte, las agredía físicamente y las despojaba de sus pertenencias. Posteriormente, cometía los abusos sexuales. Las víctimas, mujeres entre los 20 y los 40 años, enfrentaron no solo la violencia directa, sino también el miedo prolongado de permanecer retenidas durante horas sin saber si lograrían salir con vida.

La Fiscalía estableció que en algunos casos el agresor fue más allá del ataque sexual, contactó a familiares de las víctimas para exigir sumas de dinero a cambio de su liberación. Las exigencias económicas variaron de manera drástica, lo que reforzó la tipificación de los hechos como secuestro extorsivo agravado.

RELACIONADO Cadena perpetua para abusador serial de niñas que estuvo más de 40 veces en Colombia

Las pruebas que comprobaron las nueve violaciones del abusador serial

Uno de los elementos clave para la sentencia fue el trabajo pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis forenses y los cotejos genéticos realizados a las víctimas arrojaron una coincidencia del 99,99 % con el perfil de ADN de Prado Cabezas, una evidencia determinante para sustentar la responsabilidad penal.

A esto se sumaron los testimonios coherentes y coincidentes de las mujeres afectadas, así como el material probatorio recaudado por el fiscal especializado de la Seccional Cali. El cúmulo de pruebas permitió desmontar cualquier duda sobre la autoría y la repetición de las conductas delictivas.

El juez consideró acreditados los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todos en su modalidad agravada. Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia impuso una multa cercana a los 44.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenó que el condenado cumpla la sanción en establecimiento carcelario.