Capturan en flagrancia a mujer que pretendía robar 10 millones de pesos en efectivo

Durante el desarrollo de los planes de seguridad y vigilancia en las carreteras del Valle del Cauca, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle lograron la captura en flagrancia de una mujer de 23 años, presuntamente implicada en un caso de hurto calificado.

Capturan en flagrancia a mujer que se robó 10 millones de pesos

El operativo se llevó a cabo sobre la vía Sucromiles–Cerrito, en jurisdicción del municipio de Palmira, luego de que el administrador de un establecimiento comercial reportara el robo de 10 millones de pesos en efectivo de una caja de seguridad.

De acuerdo con la denuncia, la sospechosa había abordado un bus intermunicipal con destino a Cúcuta, intentando huir con el dinero sustraído.

“El procedimiento se originó tras una llamada al cuadrante de “La Recta”, en la que el administrador de un establecimiento abierto al público reportó el hurto de $10 millones de pesos en efectivo de una caja de seguridad. Según la información entregada, la presunta responsable se desplazaba en un bus intermunicipal con destino a Cúcuta”, detalló la Policía.

La rápida reacción de las autoridades permitió interceptar el vehículo y realizar un registro a los pasajeros.

Mujer de 23 años fue capturada tras cometer un hurto en Palmira

Durante la inspección, los uniformados encontraron dentro del bolso de la mujer varios elementos de valor.

Entre ellos, 2.984.000 de pesos, 435 dólares estadounidenses y un teléfono celular de referencia iPhone 15.

La detenida fue informada de sus derechos y posteriormente dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Palmira, para continuar con el proceso de judicialización.