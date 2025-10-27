Capturan a El Paisa, vinculado en el plan de asesinato de 'Calarcá' contra la gobernadora de Tolima

Noticias RCN reveló en exclusiva una situación muy grave contra la vida de una gobernadora, de la que la propia víctima no fue notificada por las autoridades.

Se trata de un plan criminal de las disidencias de las Farc de alias Calarcá para atentar contra la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.

Este delicado caso tiene un punto importante y es que la gobernadora se enteró que era blanco de un posible atentado para acabar con su vida por información revelada por Noticias RCN.

En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó la captura de una persona que estaría vinculada con el plan criminal contra la mandataria de Tolima.

Capturan a ficha clave del plan de asesinato contra la gobernadora de Tolima

La Fiscalía avanza en la investigación del presunto plan criminal contra la mandataria y coteja información de la Policía y las fuerzas militares.

En una casa en la vereda Tolda Vieja en Roncesvalles, Tolima, la VI Brigada del Ejército ubicó y capturó a uno de los presuntos responsables de las amenazas contra la gobernadora Adriana Matiz.

Según las autoridades, se trata de alias Arley o El Paisa, segundo cabecilla del Frente Joaquín González, al mando de alias Calarcá, así lo confirmó el coronel Andrés Vargas, comandante (e) de la VI brigada del Ejército:

Este sujeto, alias Arley, segundo cabecilla, jefe financiero del Gaor, puede estar inmerso en el tema de las posibles amenazas o la amenaza que está presentando la señora gobernadora.

Por su parte, la Fiscalía adelanta la investigación correspondiente frente a las amenazas contra la funcionaría.

¿Quién es El Paisa, el guerrillero detrás del plan de asesinato contra la gobernadora?

Alias El Paisa sería uno de los principales enlaces de alias Calarcá, quien había sido designado por el Gobierno Nacional como gestor de paz.

Este hombre estaría exigiendo cuotas extorsivas a los agricultores, ganaderos, piscicultores, transportistas y comerciantes de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca y Valle del Zaguán en Tolima. Al mes recaudaba hasta 800 millones de pesos.

El plan criminal contra la gobernadora lo reveló Noticias RCN. Lo insólito es que la mandataria tuvo conocimiento de que sería blanco de un atentado a través de la nota de Noticias RCN, porque la Fiscalía no le había comunicado nada.

La verdad es que esta información que dio la Fiscalía General de la Nación y que se dio a través de Noticias RCN, nosotros no teníamos conocimiento. A los bandidos hay que seguirlos combatiendo, a los bandidos no se les teme y que yo tengo toda mi confianza puesta en la Policía, en el Ejército Nacional, en la Fuerza Aeroespacial y por supuesto en las autoridades frente a mi seguridad.