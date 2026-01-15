CANAL RCN
Colombia

Capturan en La Estrella a una mujer señalada de pertenecer al Clan del Golfo: ¿De quién se trata?

La mujer tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, además de antecedentes por homicidio correspondientes al año 2024.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

enero 15 de 2026
12:46 p. m.
Las autoridades dieron un nuevo golpe contra las estructuras del crimen organizado en Antioquia con la captura de una mujer conocida como alias La Sobrina, quien sería integrante del grupo armado ilegal Clan del Golfo.

Cayó una integrante del Clan del Golfo en Antioquia

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

La detención se produjo en el corregimiento de La Tablaza, durante actividades rutinarias de control a personas y vehículos.

Al verificar su identidad en los sistemas judiciales, los uniformados encontraron que la mujer tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, además de antecedentes por homicidio correspondientes al año 2024.

Según las autoridades, alias La Sobrina estaría vinculada a la subestructura criminal Julio César Torres, una de las facciones del Clan del Golfo que opera principalmente en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia.

Esta organización es señalada de participar en múltiples hechos violentos y actividades ilegales en la región.

Tras su aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías.

A la cárcel alias La Sobrina, integrante del Clan del Golfo

Como resultado, se le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos permanentes para debilitar las estructuras de los grupos armados organizados y proteger a las comunidades afectadas por la violencia, subrayando que la lucha contra el crimen sigue siendo una prioridad para garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

