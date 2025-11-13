Dos presos fugados de Barrios Unidos fueron atrapados escondidos en una casa de Tunjuelito

El pasado domingo 9 de noviembre en la Estación de Policía de Barrios Unidos, se registró una fuga masiva en donde al menos 15 internos atacaron a los custodios con armas blancas y aprovecharon para escapar.

Ese día, los uniformados fueron superados en número, y mientras algunos detenidos eran heridos por los disparos de advertencia de la guardia, otros lograron huir.

Cuatro de ellos permanecían prófugos, pero en las últimas horas dos fueron nuevamente capturados.

¿Cómo lograron dar con dos de los presos fugados de la estación de Barrios Unidos?

De acuerdo con la información oficial, uniformados de la Estación de Policía de Tunjuelito lograron ubicar y recapturar a dos de los hombres que se habían fugado durante el violento episodio en Barrios Unidos.

El operativo se desarrolló en el barrio Venecia, al sur de la ciudad, luego de recibir información clave de la comunidad que alertó sobre la presencia de los sospechosos dentro de una vivienda.

Los individuos, ambos acusados de hurto agravado en hechos ocurridos en octubre de 2024, permanecían escondidos desde el día de la fuga, intentando evitar la presencia policial.

Sin embargo, entre las unidades de vigilancia y el seguimiento constante de la Policía Metropolitana, los uniformados lograron rodear el inmueble y capturarlos sin que pudieran escapar nuevamente.

¿Qué delitos habían cometidos los fugados y ahora recapturados?

El comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito relató que: “estas personas se encontraban con medida de aseguramiento por el delito de hurto agravado, un hecho que ocurrió en octubre del 2024".

Ahora están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de fuga de presos.

Ambos hombres fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta las instalaciones judiciales, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De momento, las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad para ubicar a los dos hombres que aún siguen huyendo.