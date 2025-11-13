CANAL RCN
Colombia

Dos presos fugados de Barrios Unidos fueron atrapados escondidos en una casa de Tunjuelito

Los hombres habían escapado en medio de una violenta riña dentro de la estación el pasado 9 de noviembre.

Delincuentes fugados en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
11:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado domingo 9 de noviembre en la Estación de Policía de Barrios Unidos, se registró una fuga masiva en donde al menos 15 internos atacaron a los custodios con armas blancas y aprovecharon para escapar.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Ese día, los uniformados fueron superados en número, y mientras algunos detenidos eran heridos por los disparos de advertencia de la guardia, otros lograron huir.

Cuatro de ellos permanecían prófugos, pero en las últimas horas dos fueron nuevamente capturados.

¿Cómo lograron dar con dos de los presos fugados de la estación de Barrios Unidos?

De acuerdo con la información oficial, uniformados de la Estación de Policía de Tunjuelito lograron ubicar y recapturar a dos de los hombres que se habían fugado durante el violento episodio en Barrios Unidos.

El operativo se desarrolló en el barrio Venecia, al sur de la ciudad, luego de recibir información clave de la comunidad que alertó sobre la presencia de los sospechosos dentro de una vivienda.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe
RELACIONADO

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

Los individuos, ambos acusados de hurto agravado en hechos ocurridos en octubre de 2024, permanecían escondidos desde el día de la fuga, intentando evitar la presencia policial.

Sin embargo, entre las unidades de vigilancia y el seguimiento constante de la Policía Metropolitana, los uniformados lograron rodear el inmueble y capturarlos sin que pudieran escapar nuevamente.

¿Qué delitos habían cometidos los fugados y ahora recapturados?

El comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito relató que: “estas personas se encontraban con medida de aseguramiento por el delito de hurto agravado, un hecho que ocurrió en octubre del 2024".

Ahora están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de fuga de presos.

Ambos hombres fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta las instalaciones judiciales, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá
RELACIONADO

Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

De momento, las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad para ubicar a los dos hombres que aún siguen huyendo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Ha sido muy doloroso y a veces solitario: sobreviviente de Armero ha buscado a su hijo por 40 años

Volcán Nevado del Ruiz

“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero

Abuso

Delincuente halló en celular hurtado fotos íntimas de su víctima y las uso para extorsionarla: así cayó

Otras Noticias

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Paola Jara, en una historia de Instagram, mostró tres fotos que le tomaron en el pasado. Descubra los detalles.

Estados Unidos

Famoso cantante nominado a los Grammy fue arrestado en Estados Unidos: ¿Qué pasó?

El hecho ocurrió hace algunos días, pero responde a una situación que se presentó en 2023.

Millonarios

Millonarios tiene en la mira a jugador de selección y ya tuvo respuesta

Comercio

Reconocida marca de carros eléctricos regresa a Colombia: estos serán sus primeros modelos

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo