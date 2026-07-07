Mujer recibió un disparo por defender una cadena de oro: capturan a dos presuntos responsables

Las autoridades informaron la captura de dos presuntos ladrones que, según la investigación, utilizaban una motocicleta para cometer robos contra personas que caminaban por las calles de Medellín y otros sectores del norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información oficial, los capturados no solo despojaban a las víctimas de sus pertenencias, sino que también las amenazaban con arma de fuego y en algunos casos, les disparaban cuando intentaban resistirse.

Las investigaciones indican que los dos hombres realizaban seguimiento a personas que portaban joyas visibles de alto valor. Posteriormente se acercaban en motocicleta para cometer el hurto y escapar del lugar. Según las autoridades, esta modalidad quedó relacionada con al menos cinco robos que fueron denunciados por las víctimas.

Mujer resultó herida tras oponerse a un robo

Uno de los casos más graves ocurrió cuando una mujer se encontraba guardando algunos objetos en su vehículo. En ese momento fue abordada por los delincuentes, quienes le arrebataron una cadena de oro cuyo valor estaba entre los 4 y los 5 millones de pesos.

La víctima intentó evitar el robo, momento en el que uno de los presuntos ladrones le disparó. Aunque la mujer resultó herida durante el ataque, actualmente se encuentra fuera de peligro. Las autoridades indicaron que este hecho evidenció el alto nivel de violencia con el que actuaban los capturados para intimidar a las víctimas y asegurar su huida.

¿Dónde habrían cometido los robos los dos capturados?

Según la investigación, los hechos atribuidos a los dos presuntos delincuentes ocurrieron principalmente en varios barrios del norte del Valle de Aburrá y en el municipio de Copacabana. Las autoridades señalaron que ambos habrían concentrado su actividad delictiva en estos sectores, donde atacaban a personas que transitaban por la vía pública.

Las autoridades también destacaron que la denuncia ciudadana fue determinante para avanzar en la investigación. Los reportes presentados por las víctimas permitieron recopilar información sobre los hechos y facilitar la captura de los dos presuntos responsables, quienes quedaron vinculados a las investigaciones por los robos denunciados.