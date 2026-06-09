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Denuncian al alcalde de Santa Marta por presunto constreñimiento electoral y participación en política

Los hechos fueron presentados por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro.

Felipe Quintero

junio 09 de 2026
07:26 p. m.
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La Superintendencia de Economía Solidaria presentó una denuncia ante la Fiscalía y Procuraduría contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, por presunto constreñimiento electoral y participación indebida en política.

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María José Navarro, la superintendente, interpuso la denuncia y asegura que existen evidencias acerca de que el mandatario local habría estado llevando a cabo reuniones clandestinas para apoyar a uno de los candidatos de la segunda vuelta.

¿Cómo estaría siendo la presión para los votantes?

Las pruebas aportadas incluyen documentación con la que presuntamente se evidenciaría una estructura destinada a influir en los votantes. Hay listados de tomas de barrios, tomas de semáforos asignados a las secretarías del distrito y mensajes de WhatsApp en los que supuestamente se les habría advertido a los contratistas que no iban a ser renovados si no participaban.

Sumado a ello, la denuncia menciona una plataforma llamada votaciones.xyz con la que se cree se habría exigido el registro de 20 votantes por funcionario como máximo para el 13 de junio, así como denuncias relacionadas con posibles presiones ejercidas a los equipos básicos de salud.

¿Cuáles son los presuntos mensajes?

“Le voy a enviar la presión para el voto presidencial a la derecha, que no están haciendo los equipos básicos de salud programa para la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend Santa Marta”, este es uno de los mensajes identificados.

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Por eso, la superintendente solicitó que los organismos de control tomen medidas en aras de evitar que se prolongue la supuesta participación indebida.

“Estos elementos permiten advertir la posible existencia de una estructura de registro, control, seguimiento y presión electoral sobre contratistas, funcionarios, trabajadores de programas públicos o ciudadanos, presuntamente promovida, tolerada o ejecutada desde dependencias de la administración distrital”, afirmó Navarro.

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