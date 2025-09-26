Cuatro impresionantes serpientes fueron vistas en Cundinamarca: ¿Son venenosas?

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que rescató a cuatro boas constrictoras que fueron vistas en La Mesa y Anapoima.

Tres de las boas fueron ubicadas en La Mesa, mientras que la cuarta se halló en Anapoima. Luego de estos hallazgos, las autoridades se hicieron cargo de llevarlas a su hábitat.

Boas constrictoras fueron rescatadas y reubicadas

“Es fundamental que la comunidad entienda que estos animales no representan una amenaza directa si se les respeta”, sostuvo la directora regional de la CAR Cundinamarca, Nidia Cruz.

Cifras de la entidad apuntan que desde hace dos años, han sido reubicadas casi 186 boas constrictoras. Para estos procedimientos, se ha contado con la participación de expertos de la Universidad Nacional, Ministerio de Ambiente, Gobernación de Cundinamarca y secretarías de Ambiente.

Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de iniciar la reubicación es tener claridad sobre a qué tipo de serpiente corresponde. Esto permite conocer de dónde proviene y corroborar si apareció por condiciones naturales o, por el contrario, intervención de las personas.

También es importante identificar el ritmo de reproducción, debido a que es el indicio que permite encontrar a otras especies. Otros ítems cruciales son su estilo de alimentación y los depredadores que conviven en el mismo hábitat.

Las boas constrictoras no son venenosas

Los expertos de National Geographic indican que la boa constrictora hace parte del grupo de serpientes no venenosas. Suelen vivir en Centro y Sudamérica. Con respecto a sus características, se sabe que pueden medir hasta cuatro metros y pesar más de 45 kilogramos.

A pesar de no tener veneno, la elasticidad y fuerza permiten que la boa constrictora pueda apretar hasta asfixiar a sus presas. Con respecto a su reproducción, National Geographic explica que cada especie puede tener 60 bebés por día.