CANAL RCN
Colombia

Cuatro impresionantes serpientes fueron vistas en Cundinamarca: ¿Son venenosas?

La CAR se hizo cargo de la situación y llevó a cabo el respectivo procedimiento de reubicación.

Serpientes halladas en Cundinamarca.
Serpientes halladas en Cundinamarca. Foto: CAR.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
04:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que rescató a cuatro boas constrictoras que fueron vistas en La Mesa y Anapoima.

Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel
RELACIONADO

Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel

Tres de las boas fueron ubicadas en La Mesa, mientras que la cuarta se halló en Anapoima. Luego de estos hallazgos, las autoridades se hicieron cargo de llevarlas a su hábitat.

Boas constrictoras fueron rescatadas y reubicadas

“Es fundamental que la comunidad entienda que estos animales no representan una amenaza directa si se les respeta”, sostuvo la directora regional de la CAR Cundinamarca, Nidia Cruz.

Cifras de la entidad apuntan que desde hace dos años, han sido reubicadas casi 186 boas constrictoras. Para estos procedimientos, se ha contado con la participación de expertos de la Universidad Nacional, Ministerio de Ambiente, Gobernación de Cundinamarca y secretarías de Ambiente.

Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de iniciar la reubicación es tener claridad sobre a qué tipo de serpiente corresponde. Esto permite conocer de dónde proviene y corroborar si apareció por condiciones naturales o, por el contrario, intervención de las personas.

También es importante identificar el ritmo de reproducción, debido a que es el indicio que permite encontrar a otras especies. Otros ítems cruciales son su estilo de alimentación y los depredadores que conviven en el mismo hábitat.

Las boas constrictoras no son venenosas

Los expertos de National Geographic indican que la boa constrictora hace parte del grupo de serpientes no venenosas. Suelen vivir en Centro y Sudamérica. Con respecto a sus características, se sabe que pueden medir hasta cuatro metros y pesar más de 45 kilogramos.

Bogotá ya cuenta con un bloque de rescate en contra del maltrato y abandono de animales en TransMilenio
RELACIONADO

Bogotá ya cuenta con un bloque de rescate en contra del maltrato y abandono de animales en TransMilenio

A pesar de no tener veneno, la elasticidad y fuerza permiten que la boa constrictora pueda apretar hasta asfixiar a sus presas. Con respecto a su reproducción, National Geographic explica que cada especie puede tener 60 bebés por día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Cientos de estudiantes en Antioquia tuvieron que despedirse de las clases presenciales por cuenta del conflicto

Artistas

Este fue uno de los últimos mensajes que la hermana de B-King le envió a Angie Miller, que estuvo con él en México

Abuso a menores

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

Otras Noticias

Argentina

Revelan nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales

La tortura y el crimen de las tres jóvenes se difundieron en vivo a un grupo cerrado en redes sociales.

Luis Díaz

¿Fue gol de Luis Díaz? La celebración del Bayern Múnich que algunos le dan al guajiro y otros no

Luis Díaz sigue siendo protagonista con el Bayern Múnich y este viernes apareció nuevamente en el tanteador.

Finanzas personales

Trabajadores en Colombia tendrían importante aumento en su sueldo a partir de esta fecha: tome nota

Cuidado personal

Hablar solo en voz alta: qué dice la psicología sobre este hábito

Viral

María Fernanda Aristizábal, exseñorita Colombia, anunció su compromiso en Suiza