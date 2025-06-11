CANAL RCN
Capturan a hombre que habría abusado a su hijastra, una bebé de menos de dos años, en Atlántico

El hombre no había podido ser capturado en flagrancia. Un juez lo envió a la cárcel.

noviembre 06 de 2025
07:18 p. m.
Capturaron a un hombre de 32 años por presuntamente haber abusado a una bebé de 17 meses de edad (año y cinco meses) en el barrio Villa Anillo, sur de Barranquilla. El presunto agresor habría cometido el delito contra su hijastra, aprovechando un descuido de la mamá.

Según informó la Policía Nacional, el caso ocurrió la semana pasada. Los habitantes del sector sorprendieron al hombre en el momento del abuso. Los vecinos lo capturaron e intentaron agredirlo físicamente antes de entregarlo a las autoridades.

No pudo ser capturado la primera vez

Este hombre fue trasladado a la UPJ, pero debido a las múltiples heridas que presentaba tras el intento de linchamiento, no se pudo efectuar la captura y quedó en libertad. Sin embargo, la investigación continuó y en las últimas horas fue nuevamente detenido. Además, las autoridades se encuentran investigando a la mamá de la bebé.

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de acto sexual abusivo. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Los habitantes del barrio, descrito como un sector vulnerable, han manifestado su preocupación por la seguridad de los menores en la zona. Los residentes solicitan mayor presencia de las autoridades para prevenir que casos similares vuelvan a presentarse en el futuro.

¿Cómo denunciar un presunto caso de abuso de menores?

El Bienestar Familiar dispone de la Línea 141 para que cualquier persona denuncia sobre presuntos casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas de menores.

Luego de recibir la denuncia, psicólogos, abogados y trabajadores especializados atenderán la situación. Además, se activa una hoja de ruta con otras entidades para hacerle seguimiento al caso y brindarles el apoyo correspondiente a las víctimas.

