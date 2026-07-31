Cárcel para los dos hombres que habrían asesinado a conductor de plataforma en Bogotá

Un juez envió a la cárcel a los dos hombres señalados de asesinar a un conductor de plataforma en Bogotá.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Ninguno fue aceptado.

Detalles del aberrante crimen

Este crimen se dio en la noche del miércoles 22 de julio y la víctima fue Juan Pablo Vargas, un joven de 26 años. Este hombre, originario de Boyacá, estaba en Bogotá buscando un mejor futuro para él y su hija de seis años.

En el barrio El Codito, localidad de Usaquén, los hoy capturados lo asesinaron. Aparte de robarlo, le dispararon en varias oportunidades hasta acabar con su vida.

Lo más indignante es que los videos de las cámaras de seguridad de los alrededores grabaron el momento en el que Vargas suplicó para que no le hicieran nada. Las pesquisas revelaron que estos dos hombres solicitaron el servicio por la aplicación, siendo la fachada para el crimen.

El recorrido era hacia el norte de Bogotá, pero durante el camino los delincuentes sacaron sus armas y lo amenazaron. Acto seguido, lo obligaron a desviar la ruta hacia El Codito.

No aceptaron cargos

Si bien emprendieron la huida, tras la persecución les pudieron cerrar el paso. El vehículo quedó volcado y los dos criminales fueron capturados.

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Durante una velación en la localidad de Teusaquillo, la prima de la víctima, Alina Becerra, pidió que haya justicia: “No se merecía una muerte así tan cruel. Era buena persona y no se metía con nadie. Era un excelente ser humano como para que le hicieran todo lo que le hicieron”.

Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que durante este 2026, se han registrado 545 asesinatos en Bogotá, de los cuales el 54 % (294) se dio con el uso de armas de fuego.