CANAL RCN
Colombia

Cárcel para tres presuntos miembros de ‘La Línea’, banda criminal vinculada a homicidios y tráfico de drogas

Los capturados están vinculados a tres homicidios cometidos recientemente en Mariquita y Fresno, así como con una tentativa de asesinato.

Embarazada en cárcel
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres hombres señalados de pertenecer a la estructura criminal conocida como ‘La Línea’, que opera en el norte del departamento del Tolima, fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. Así lo decidió un juez de control de garantías, tras solicitud de la Fiscalía.

Nuevo atentado en Patía, Cauca: un vehículo cargado con explosivos dejó dos soldados heridos
RELACIONADO

Nuevo atentado en Patía, Cauca: un vehículo cargado con explosivos dejó dos soldados heridos

Envían a la cárcel a presuntos integrantes de banda 'La Línea'

Los implicados fueron identificados como Yerobin Barreto Cárdenas, Julián Felipe Palomo Rubio y Jaime Esteban Bermúdez Escobar, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir con fines de homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Pese a las evidencias presentadas, ninguno aceptó su responsabilidad durante la audiencia.

Según las autoridades, estos individuos harían parte de ‘La Línea’, una organización delictiva que ejerce control en municipios como Fresno, Mariquita y Honda, y que estaría detrás de varios asesinatos selectivos perpetrados con el objetivo de dominar el mercado local de drogas y otros negocios ilegales.

La Fiscalía General de la Nación los vincula con tres homicidios cometidos recientemente en Mariquita y Fresno, así como con una tentativa de asesinato. Cada uno de los detenidos cumpliría un rol específico dentro de la organización criminal.

En el caso de Julián Felipe Palomo Rubio, se le señala de ser quien identificaba a las víctimas y ubicaba puntos de venta de droga que no estaban bajo el control del grupo.

También habría servido como transportador de otros sicarios para ejecutar ataques armados.

Fiscalía envió a la cárcel a varios integrantes de 'La Línea'

Capturado alias El Tota, señalado de liderar el microtráfico en Sabanalarga
RELACIONADO

Capturado alias El Tota, señalado de liderar el microtráfico en Sabanalarga

Por su parte, Jaime Esteban Bermúdez Escobar estaría implicado en el asesinato de dos personas el pasado 31 de mayo de 2024, en las cercanías del cementerio del barrio San Luis, en Fresno.

Este doble crimen habría sido motivado por disputas territoriales relacionadas con el negocio de las drogas.
Finalmente, Yerobin Barreto Cárdenas fue acusado de atentar contra la vida de un menor de 17 años el 29 de junio de 2024 en Mariquita.

Según el reporte, el adolescente fue baleado en repetidas ocasiones, pero logró sobrevivir tras ser trasladado a un centro médico donde recibió atención oportuna.

Las autoridades continúan con el proceso judicial y el avance de las investigaciones para desarticular por completo esta estructura criminal que, al parecer, ha sembrado el terror en varios municipios del norte tolimense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Pruebas y llegada de próximos trenes: alcalde Galán reveló detalles sobre lo que sigue para el Metro de Bogotá

Cauca

Nuevo atentado en Patía, Cauca: un vehículo cargado con explosivos dejó dos soldados heridos

Policía Nacional

Capturado alias El Tota, señalado de liderar el microtráfico en Sabanalarga

Otras Noticias

Alimentos

Tres frutas que contienen un mayor porcentaje de vitamina C a parte de las naranjas

Los especialistas han revelado el nombre de otras frutas que también aportan este nutriente.

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe tendrá hinchada visitante en El Campín, pese a la sanción impuesta al equipo azul.

Venezuela

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

Antioquia

Bienal de Arte de Antioquia 2025: fechas, artistas invitados y cómo participar

Reforma tributaria

Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia