Cárcel para tres presuntos miembros de ‘La Línea’, banda criminal vinculada a homicidios y tráfico de drogas

Tres hombres señalados de pertenecer a la estructura criminal conocida como ‘La Línea’, que opera en el norte del departamento del Tolima, fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. Así lo decidió un juez de control de garantías, tras solicitud de la Fiscalía.

Envían a la cárcel a presuntos integrantes de banda 'La Línea'

Los implicados fueron identificados como Yerobin Barreto Cárdenas, Julián Felipe Palomo Rubio y Jaime Esteban Bermúdez Escobar, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir con fines de homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Pese a las evidencias presentadas, ninguno aceptó su responsabilidad durante la audiencia.

Según las autoridades, estos individuos harían parte de ‘La Línea’, una organización delictiva que ejerce control en municipios como Fresno, Mariquita y Honda, y que estaría detrás de varios asesinatos selectivos perpetrados con el objetivo de dominar el mercado local de drogas y otros negocios ilegales.

La Fiscalía General de la Nación los vincula con tres homicidios cometidos recientemente en Mariquita y Fresno, así como con una tentativa de asesinato. Cada uno de los detenidos cumpliría un rol específico dentro de la organización criminal.

En el caso de Julián Felipe Palomo Rubio, se le señala de ser quien identificaba a las víctimas y ubicaba puntos de venta de droga que no estaban bajo el control del grupo.

También habría servido como transportador de otros sicarios para ejecutar ataques armados.

Fiscalía envió a la cárcel a varios integrantes de 'La Línea'

Por su parte, Jaime Esteban Bermúdez Escobar estaría implicado en el asesinato de dos personas el pasado 31 de mayo de 2024, en las cercanías del cementerio del barrio San Luis, en Fresno.

Este doble crimen habría sido motivado por disputas territoriales relacionadas con el negocio de las drogas.

Finalmente, Yerobin Barreto Cárdenas fue acusado de atentar contra la vida de un menor de 17 años el 29 de junio de 2024 en Mariquita.

Según el reporte, el adolescente fue baleado en repetidas ocasiones, pero logró sobrevivir tras ser trasladado a un centro médico donde recibió atención oportuna.

Las autoridades continúan con el proceso judicial y el avance de las investigaciones para desarticular por completo esta estructura criminal que, al parecer, ha sembrado el terror en varios municipios del norte tolimense.