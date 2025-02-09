Capturado alias El Tota, señalado de liderar el microtráfico en Sabanalarga

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, fue capturado en flagrancia un hombre de 37 años conocido como alias El Tota, señalado de participar activamente en el tráfico de estupefacientes en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Cayó alias El Tota

La acción, liderada por la Seccional de Investigación Criminal, se desarrolló en medio de diligencias de registro y allanamiento en el barrio Villa Caribe, sector identificado como uno de los principales puntos de distribución de drogas en la zona.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 milímetros.

De acuerdo con las investigaciones, alias El Tota sería un actor clave en la red de microtráfico que operaba en esta área y que, además, tendría nexos con estructuras dedicadas al sicariato.

Su captura representa un paso significativo en los esfuerzos por debilitar estas organizaciones criminales que afectan la seguridad de la región.

El detenido registra siete anotaciones judiciales por diferentes delitos cometidos entre 2011 y 2025, entre ellos porte ilegal de armas, hurto, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

¿Quién es alias El Tota?

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde avanzan los procesos judiciales en su contra.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación ciudadana en la lucha contra la delincuencia e invitaron a la comunidad a continuar denunciando cualquier actividad ilegal a través de la línea 123, habilitada para recibir información que contribuya a la seguridad y la convivencia en el Atlántico.

"La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier acto delictivo que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana. La línea 123 está habilitada para recibir información sobre posibles delitos", indicó la Policía.