Nuevo atentado en Patía, Cauca: un vehículo cargado con explosivos dejó dos soldados heridos

En la tarde de este martes 2 de septiembre, un nuevo atentado contra la Fuerza Pública ocurrió en el municipio de El Patía, Cauca. De acuerdo con el reporte de la Tercera División del Ejército Nacional, un vehículo cargado con explosivos dejó tres uniformados heridos.

El atentado ocurrió cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 acudieron de manera inmediata para atender una denuncia ciudadana que reportó el hurto de una tractomula en la vereda La Fonda.

“Durante el procedimiento de reconocimiento y verificación en la vía terciaria que conduce al sector de Estanquillo, las tropas fueron objeto de un ataque terrorista mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos”, explicó la Tercera División en su comunicado.

Ya son ocho atentados en Patía, Cauca en 2025

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó este nuevo atentado en el municipio. “Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil”, expresó el mandatario.

Guzmán anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con autoridades civiles y militares. El gobernador también hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre la urgencia de atender al sur del Cauca de manera focalizada.

Estructura de alias Carlos Patiño sería la responsable del atentado en Patía

De acuerdo con el informe de La Tercera División, este atentado es atribuido al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño que delinque en la región, caracterizado por emplear métodos violentos que ponen en riesgo la vida de los soldados y la población civil.

El Ejército afirmó que el área fue asegurada y se mantienen operaciones de control para descartar nuevas amenazas y garantizar la movilidad de la población.