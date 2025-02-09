CANAL RCN
Colombia

Nuevo atentado en Patía, Cauca: un vehículo cargado con explosivos dejó dos soldados heridos

Según el Ejército Nacional, el atentado es atribuido al grupo armado organizado residual de la Estructura Carlos Patiño.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este martes 2 de septiembre, un nuevo atentado contra la Fuerza Pública ocurrió en el municipio de El Patía, Cauca. De acuerdo con el reporte de la Tercera División del Ejército Nacional, un vehículo cargado con explosivos dejó tres uniformados heridos.

Tras atentado en Cali, hombre perdió a su hijo y ruega por la recuperación de su hermana
RELACIONADO

Tras atentado en Cali, hombre perdió a su hijo y ruega por la recuperación de su hermana

El atentado ocurrió cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 acudieron de manera inmediata para atender una denuncia ciudadana que reportó el hurto de una tractomula en la vereda La Fonda.

“Durante el procedimiento de reconocimiento y verificación en la vía terciaria que conduce al sector de Estanquillo, las tropas fueron objeto de un ataque terrorista mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos”, explicó la Tercera División en su comunicado.

Murió un soldado tras caer en un campo minado al norte de Antioquia
RELACIONADO

Murió un soldado tras caer en un campo minado al norte de Antioquia

Ya son ocho atentados en Patía, Cauca en 2025

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó este nuevo atentado en el municipio. “Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil”, expresó el mandatario.

Guzmán anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con autoridades civiles y militares. El gobernador también hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre la urgencia de atender al sur del Cauca de manera focalizada.

Estructura de alias Carlos Patiño sería la responsable del atentado en Patía

De acuerdo con el informe de La Tercera División, este atentado es atribuido al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño que delinque en la región, caracterizado por emplear métodos violentos que ponen en riesgo la vida de los soldados y la población civil.

El Ejército afirmó que el área fue asegurada y se mantienen operaciones de control para descartar nuevas amenazas y garantizar la movilidad de la población.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Pruebas y llegada de próximos trenes: alcalde Galán reveló detalles sobre lo que sigue para el Metro de Bogotá

Policía Nacional

Capturado alias El Tota, señalado de liderar el microtráfico en Sabanalarga

Cartagena

Cartagena tiene la primera unidad móvil de atención para perros y gatos

Otras Noticias

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe tendrá hinchada visitante en El Campín, pese a la sanción impuesta al equipo azul.

Venezuela

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana

El presidente Donald Trump confirmó que en el ataque murieron 11 terroristas que navegaban en aguas internacionales con un cargamento de droga.

Enfermedades

¿Qué pasa si un piloto se enferma en pleno vuelo? Así actúan las aerolíneas

Antioquia

Bienal de Arte de Antioquia 2025: fechas, artistas invitados y cómo participar

Reforma tributaria

Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia